Behice llega al rancho de los Yaman en busca de Züleyha por lo ocurrido con la herencia de Yilmaz. Como no la encuentra, monta un escándalo delante de todos los empleados y Sevda tiene que salir a poner orden. Sin pensarlo dos veces, se enfrenta a la recién llegada y le exige que deje de hablar mal de Züleyha: “Ella es una persona decente”. Behice contraataca y acusa a Sevda de ser una arribista. Esta última responde dándole una bofetada, finalizando así el incómodo encuentro.

Por su parte, Züleyha se presenta en el hospital y enfrenta a Müjgan por haber echado a la calle a Çetin y a Gülten justo después de casarse: “Como se atreves a dejar sin casa a dos enamorados que acaban de jurarse amor eterno”. La doctor se justifica diciendo que esa vivienda es la única herencia que le queda de su marido y piensa aprovecharlo: “Esas tierras me pertenecen a mí y también a mi hijo Kerem Ali”. Ümit trata de involucrarse en la discusión, lo que no gusta a la esposa de Demir.

Müjgan malmete a Fekeli en contra de Züleyha

Al caer la noche, Müjgan llega a casa de Fekeli y trata de ponerle en contra de Züleyha. Lo cierto es que la médico duda mucho de que su gran rival no supiera que en los terrenos que donó a Çukurova estaba enterrado el dinero de Yilmaz: “Ahora toda esa fortuna es del pueblo y no mía”. Ali Rahmet no sabe muy bien qué pensar al respecto.

Mientras, en la hacienda Yaman, Demir recibe una llamada y sale precipitadamente. Su esposa, que comienza a creer que le engaña, no puede evitar sentir un amago de celos. Sevda se da cuenta y le aconseja que no se cierre al amor, ni esconda sus sentimientos: “Permítete volver a sentir o terminarás perdiendo la posibilidad de ser feliz otra vez”.

