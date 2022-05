Demir descubre que Gülten y Çetin se han quedado sin casa por culpa de Müjgan y de su tía. El hombre, que siente mucho cariño por la pareja, no duda en enfrentarse a Behice. “¿Quienes os creéis para echar a una pareja de recién casados de su hogar?”, pregunta el terrateniente a la mujer. Ella se defiende asegurando que la propiedad pertenece a su sobrina y él le asegura que no dejará que se salgan con la suya: “Voy a hacer todo lo posible para que te vayas de aquí de inmediato”.

Müjgan llegan en ese instante y, como siempre, interviene en favor de su tía: “Tengo todo el derecho a darle estas tierras si lo considero, porque son mías”. Además, acusa a Demir de haberse convertido en una marioneta de Züleyha. Esta, que se encuentra escuchando toda la disputa, le pide a su marido que regrese a casa y no se ponga al mismo nivel que la doctora: “Esto no vale la pena”.

Demir le cuenta a Fekeli la crueldad que Müjgan cometió con Gülten y Çetin

Ya dentro de casa, Demir telefonea a Fekeli para contarle todo lo ocurrido, incluido el desahucio de Gülten y de Çetin, algo sobre lo que no estaba al tanto. Yaman tiene la esperanza de que Ali Rahmet pueda hacer entrar en razón a Müjgan y la aparte de su tía, quien se ha convertido en una mala influencia para ella. El hombre le dice al hijo de Hünkar que hará todo lo que esté en su mano para abrirle los ojos a la médico.

Mientras tanto, Müjgan le cuenta a su tía que Yilmaz dejó una cuenta bancaria a nombre de Kerem Ali con 30 millones de liras: “Mi hijo tiene su futuro asegurado”. Behice insta a su sobrina a coger ese dinero y marcharse de Çukurova, pero ella le deja claro que esa fortuna solo la podrá tocar su hijo cuando cumpla 21 años y solo él tiene derecho sobre esa cuenta: “No voy a quitarle ni una moneda”.

