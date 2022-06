Saniye descubre gracias a Gülten que Gaffur fue capaz de hipotecar sus tierras para obtener el dinero suficiente para marcharse a Alemania, en Tierra Amarga. La capataz, que no está dispuesta a soportar más engaños de su marido, le exige que verla: “Necesito hablar contigo”. Este, sabiendo lo que le espera, le asegura que tiene asuntos que atender y conversarán más tarde. ¿Será este el final de su matrimonio o le dará Saniye a su marido otra oportunidad? En los capítulos del 20 al 24 de junio de Tierra Amarga, Alguien muy importante para Demir, descubre su relación con Ümit justo cuando planeaba dejarla. Mientas, Lütfiye llega al pueblo tras ser llamada por Fekeli

¿Qué busca Fekeli en Bursa?

Por otro lado, toda Çukurova sigue conmocionada después de que sus vecinos amanecieran con la noticia de que la ciudad entera había sido empapelada con unas misteriosas cartas. Son las misivas en las que Adnan Yaman reconocía haber tenido un hijo fuera del matrimonio. FIkret, que sabe que su sobrino ha ido demasiado lejos, toma una decisión: “Haré algo para pararle los pies”. Después, coge su coche y se marcha a Bursa ¿Qué o a quién espera encontrar ahí?

Al caer la noche, Saniye habla, finalmente, con Gaffur y le deja claro que no quiere volver a verle: “¿Qué clase de persona roba a otra que dice querer y empeña su propiedad?”. Acto seguido, le echa de la cocina de la mansión Yaman a golpes y le exige que no aparezca esa noche por casa: “No quiero verte cerca de mí, ni de Üzüm”. Al hombre no le queda más remedio que aceptar la voluntad de su esposa. Mientras, Züleyha, que ya ha regresado a casa, está más cerca de Demir que nunca. Disfruta de los cuidados de su su esposo, que se desvive por atenderla

