Fekeli cree que solo hay una persona en el mundo capaz de atemperar el carácter de Fikret y sus ansias de venganza, en Tierra Amarga. Se trata de Lütfiye, la hermana de su madre y, por lo tanto, su tía. El hombre emprende la búsqueda de la mujer y la trae a vivir a Çukurova sin comentarle mucho acerca de lo que planea su sobrino.

Este último se emociona al reencontrarse con su tía, quien siempre fue una madre para él: “Te he echado de menos todo este tiempo. Es una gran noticia que te vayas a quedar con nosotros”. La recién llegada parece haberle caído muy bien también a Müjgan, que, enseguida, se muestra muy cómoda con su presencia: “Mandaré a preparar su habitación cuanto antes”. No te pierdas el resumen de los últimos capítulos de Tierra Amarga.

Fikret falla en su plan contra Demir

Por su parte, Demir está muy contento tras la confesión de amor de Züleyha. La pareja pasa su primera noche juntos tras su reconciliación y se convierten en la comidilla de los empleados de la hacienda, que están dichosos de ver a sus patrones tan enamorados. “Ya era hora”, comentan Saniye y Fadik, mientras preparan algo de comer.

Al caer la noche, los nuevos camiones que ha comprado la familia Yaman para exportar sus productos inician su viaje. Fikret, desde lejos, observa la partida con un detonador en la mano. Resulta que ha colocado explosivos debajo de los vehículos. No obstante, cuando presiona el mando, la bomba no estalla. El hombre se marcha del lugar hecho una furia. No entiende qué es lo que ha podido fallar.

Fikret ignora que Demir descubrió las dinamitas y las retiró a tiempo. Las llevó a la policía y pidió que investigarán quien las colocó ahí: “Han querido atentar contra mi vida y la de mis empleados. Eso no lo perdonaré jamás”. Más tarde, Yaman se marcha donde Ümit, quien trata de convencerle para que siga manteniendo una relación con ella. La conversación se ve interrumpida por Sevda, que descubre a los amantes.

