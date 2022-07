Tras la boda de Fadik, que se vino abajo con la inesperada presencia de una mujer, que aseguró ser la mujer de Rasit en los capítulos de la semana pasada en Tierra amarga, aún quedan muchas cosas por descubrir en los nuevos episodios. En el capítulo 94 de hoy de Tierra amarga vemos que, ahora que ha arreglado las cosas con su madre y sabe que nunca quiso abandonarla cuando era un bebé, Ümit piensa utilizar todo el cariño que le tiene en beneficio propio. Después de una intensa conversación, logra que Sevda acepte ayudarla a separar a Demir de su esposa, para que ella pueda ocupar el lugar que cree que le corresponde.

La mañana de después, Sevda se encuentra con Züleyha en el invernadero. La joven no ha salido de casa desde que perdió a su bebé en el fatídico accidente de tráfico. La cantante, de forma sibilina, logra convencerla de que visite la tumba de Yilmaz: “Te hará bien hablar con él y sentirle cerca”. Además, le da un pequeño ramo de narcisos para que los plante cerca de su lápida: “No puedes ir con las manos vacías al cementerio”.

Horas más tarde, conversa con Demir acerca de los últimos comportamientos de su esposa. Le miente asegurándole que lleva mucho tiempo yendo cada día a la tumba de Yilmaz. “Quizá el gran amor que dice tenerte es, en verdad, falso y solo busca vengarse de ti”, comenta la mujer tratando de sembrar la duda en el hacendado.

Sevda tiene sentimiento de culpa

Sevda se siente culpable de haber accedido a los deseos de su hija, pero, por otro lado, tampoco quiere enfrentarse a ella. Así pues, habla con Fekeli y es este quien le pone un alto a la doctora cuando trataba de sacar unas imágenes comprometidas de Züleyha en complicidad con Fikret: “No creo que Demir se plantee volver contigo si sabe que fuiste amante de Fikret”.

Por otra parte, Saniye se comunica con Gülten y le cuenta que seguirá unos días más fuera de la ciudad, cuidando de la tía Suna. Parece que la enfermedad de la mujer se ha complicado. Gaffur aprovecha la ausencia de su esposa para regresar a casa y cuidar de la pequeña Üzüm.

