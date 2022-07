Sevda le hace entrega a Demir de las fotografías que enviaron a la hacienda en el capítulo del miércoles de Tierra Amarga y en las que sale él en actitud muy comprometida con la doctora. Furioso, se cita con su examante y le exige una explicación, pues piensa que fue ella quien mandó las instantáneas. “Este era tu plan para terminar con mi matrimonio con Züleyha ¿cierto?”, le pregunta muy enfadado en Tierra Amarga.

Ümit trata de hacerle entender que no fue ella quien quiso hacerle llegar esas imágenes a su esposa. “Yo te amo y no te causaría un mal semejante”, miente cínicamente. Demir pone sus sospechas sobre Fikret y en una abrir y cerrar de ojos, se presenta en su casa. Nazire le responde que el joven no está en casa, pero Yaman pasa al interior de la vivienda igualmente.

Lütfiye se entera de la gran mentira de su sobrino

Lütifye es quien recibe a Demir. La mujer, creyendo que su sobrino si se marchó a Alemania, le comenta al recién llegado que, como bien dijo la empleada, no se encuentra en la hacienda. Yaman le narra a la señora el motivo de su visita: “Fikret ha cruzado una línea muy peligrosa. Ha atentado contra mi matrimonio”, dice.

En ese instante, Fekeli hace acto de presencia y desmiente a Lütifye. “Siento decírtelo, pero Fikret nos ha mentido. He ido a Hamburgo estos días, no a Ankara y nuestro sobrino no está ahí”, sentencia Ali Rahmet. La señora se viene abajo al darse cuenta que fue engañada por una de las personas que más quiere. Mientras, Fekeli sale con Demir al exterior de la propiedad y le promete ayudarlo a encontrar a Fikret: “Hay que pararle los pies”.

