El éxito de las telenovelas turcas es una realidad y ha supuesto una revolución tan grande para la televisión internacional que hoy día es incontestable a lo largo y ancho del planeta. Desde su llegada a España, a través de Atresmedia y Mediaset, la oferta de estas series no ha dejado de ampliarse, generando auténtica rivalidad entre las cadenas principales de los dos conglomerados de comunicación, así como de Nova y Divinity, respectivamente.

Sin embargo, parece que la fidelidad a este tupo de producciones se ha demostrado más fervientemente en Antena 3, cadena que apuesta por este tipo de series tanto en su prime time (Infiel) como en su franja de la tarde (Tierra amarga) con notable éxito. Entre las ficciones que actualmente están en emisión también figura Inocentes.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

💥 Nuevos episodios de #Inocentes



Esta noche y mañana, a partir de las 22:30 horas, en @antena3com pic.twitter.com/gdmJrrhbPZ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 13, 2022





Inocentes: dónde ver la serie turca en España

En plena emisión de su segunda (y última) temporada, que está a punto de terminar, Inocentes es la propuesta de Antena 3 para las noches de los lunes y los martes (22.45) desde el 26 de julio de 2021. Las dos tandas de capítulos, que en total suman 71, se han emitido seguidas en la cadena de Atresmedia con el objetivo de atrapar ante la pantalla a todos los seguidores de la telenovela.

Sin embargo, para quienes no hayan podido seguir el ritmo semanal y prefieran verla en continuidad, o si te has saltado algún episodio y quieres volver a verlo, ATRESplayer PREMIUM también te permite revisitar toda la serie desde el primer capítulo a tu ritmo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

💥 Últimos capítulos de #Inocentes



El lunes y martes, a las 22:45 horas, en @antena3com pic.twitter.com/5bsYO2aDaJ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 12, 2022





Inocentes: la trama de la serie turca

Safiye y Gülben son las protagonistas de Inocentes. En esta serie seguimos la vida de estas dos hermanas que poseen una personalidad muy obsesiva. Además, tienen un hermano llamado Han, quien siempre se preocupa por su familia y por su padre. Las intrigas familiares, su búsqueda del amor y una buena cantidad de problemas atraviesan sus caminos durante toda la ficción.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io