En la emisión de esta semana de Hermanos descubrimos que ser pobre no es sentir el bolsillo vacío, sino no tener a alguien que te sostenga la mano cuando sacas la mano del bolsillo. Con esta reflexión comienza la historia de Kadir, de 19 años, Ömer y Asiye, de 17, y la pequeña Emel, de 6. Los cuatro saben cómo cuidarse el uno al otro, pues, desde que perdieron a sus padres, nadie se ha ocupado de ellos.

Con el rostro enrojecido de tanto llorar, los cuatro hermanos asisten al entierro de sus progenitores. Todavía sin creer que han quedado huérfanos, se aferran al ataúd donde están los cuerpos sin vida de sus padres. Tras el funeral, Kadir les promete a sus hermanos menores que velará por ellos: “Ahora yo os cuidaré, tranquilos”.

Una semana antes, todo parecía felicidad en casa de la familia Eren. Hatice llega a casa de los Atakul, donde trabaja de criada desde hace tiempo y descubre a su jefe, el señor Akif, en la cama con Suzan, una conocida.

Akif deja abandonada a Hatice y a su chófer

Hatice sale corriendo y Akif la persigue con el coche. Le exije que se suba al automóvil que conduce su chófer: “Yo te llevaré a casa y hablaremos de lo que viste”. En mitad del camino, un camión los arrolla. El conductor y Hatice agonizan, pero Akif, que ha salido ileso del percance, les abandona a su suerte: “Nadie puede relacionarme con esto”. Mientras tanto, Ömer y Asiye llegan a su nuevo colegio, uno de los mejores de la ciudad de Estambul, donde han entrado gracias a los contactos de su tío Orhan.

Veli recibe una llamada en la que le informan que Hatice ha tenido un grave accidente y está muriendo. El hombre se comunica con sus hijos y estos acuden a la clínica para despedirse de su progenitora. La mujer entra en quirófano, sin saber si saldrá.

Mientras su esposa se debate entre la vida y la muerte, Veli comienza a preguntarse qué hacía en uno de los coches que pertenecen al señor Akif: “Ella iba a volver a casa en autobús”. El hombre se cita con el jefe de su cónyuge en una zona de edificios en construcción. En mitad de la disputa, Veli acusa al patriarca de los Atakul de haber tenido algo que ve en el accidente de Hatice. Akif responde arrojándole al vacío y provocando su muerte.

