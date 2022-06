En la emisión de hoy de Hermanos vemos que, tras la muerte de sus padres, los hermanos Eren creían haber sufrido ya demasiado. Sin embargo, la vida estaba preparada para darles un nuevo golpe. Debido a los impagos de Veli con respecto al alquiler, Kadir y el resto se vieron obligados a abandonar la casa que, por tantos años, se convirtió en un apacible hogar.

Orhan, por supuesto, no está dispuesto a dejar a sus sobrinos en la calle y los ofrece hospedaje: “Mi hermano no me perdonaría que no cuidara de vosotros”. Sengül, por su parte no quiere mantenerles, pues asegura que el salario que tienen no les da para alimentar a tantas bocas. Kadir y sus hermanos deciden irse a dormir al gallinero: “Así no daremos molestias”.

Sengül no se arrepiente de su actitud

Cuando Orhan se entera de la decisión que tomaron sus sobrinos a causa de los malos comentarios de su esposa, no duda en enfrentarse a esta: “¿Te parece bonito lo que has conseguido?”. Sengül no muestra síntomas de arrepentimiento alguno, es más, le parece buena idea que los hermanos residan en el abandonado lugar: “Estarán cerca de nosotros, pero tendrán su hogar independiente”.

Mientras tanto, Akif está a punto de salir hacia el trabajo cuando recibe un sobre anónimo con una memoria USB dentro. El hombre, que no sabe que significa, ni que encontrará dentro del pen drive, se dispone a colocarlo en el ordenador para ver de qué se trata. Antes de que pueda verlo, Melisa se acerca a su despacho para pedirle un favor. Akif deja el portátil abierto y se descubre así que contiene el USB: la grabación del asesinato de Veli.

