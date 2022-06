Sevda, al no tener noticias de Demir y creer que está con Ümit, va a casa de la doctora, en Tierra Amarga: “Quiero que dejes en paz de una vez a mi familia”. El enfrentamiento entre las dos mujeres termina con la médico echando en cara a la cantante su poca vergüenza al venir a su hogar y tratar de humillarla: “Tú sabes mejor que nadie lo que es destruir un hogar, así que no me vengas dando lecciones”. La doctora, además, está a un paso de revelarle su verdadera identidad, pero en le último momento alguien llama a la puerta e interrumpe la conversación. En el capítulo del miércoles de Tierra Amarga, Ümit estuvo a un paso de revelarle a Sevda la verdad sobre su identidad

Demir y Fikret inician una pelea

Por otro lado, Demir se queda estupefacto al ver ante él a Fikret. Entiende que fue el sobrino de Fekeli quien le secuestró y ahora le mantiene maniatado en un lugar sucio y oscuro. Y no solo eso, sino que sospecha que también está detrás de las cartas que ha recibido tanto él como su familia asegurando que Andan Yaman tuvo un hijo fuera del matrimonio. Fikret le confirma lo que está pensando: “Si, la persona que tanto quiere destruirte, soy yo”.

Acto seguido, Fikret le cuenta a Demir que su Adnan acosó a su madre durante mucho tiempo y llegó a abusar de ella. “Fruto de esa violación nací yo”, cuenta el rubio. Yaman, que sabe que su padre sería incapaz de faltarle el respeto de una forma semejante a una mujer, se abalanza contra su raptor e inicia así una pelea. No está dispuesto a permitir que siga manchando el nombre de su progenitor sin pruebas.

