En el capítulo del jueves de Tierra Amarga, Ümit se enfrentó a Sevda cuando trató de humillarla. Ramazan, uno de los vecinos de Cukurova, comenzó a hacer malos comentarios sobre Sevda. Las críticas llegaron hasta oídos de Demir, que no duda en hacer frente al hombre, en Tierra Amarga. La discusión entre ambos terminó llegando a las manos y Yaman regresó a su casa con el rostro amoratado. Para no angustiar a Sevda, aseguró que se peleó con un borracho y nada más: “Fue una disputa sin importancia, así que tranquila”.

No obstante, si hay alguien a quien no puede mentir Demir es a Züleyha. La mujer sonsacó a su marido lo que, verdaderamente, ocurrió. Al día siguiente, ella se presentó en el negocio de Ramazan, quien se dedica a la cristalería y rompió todas sus creaciones con una palanca. “Si vuelves a hablar mal de algún miembro de mi familia, me las pagarás”, comentó ante el asombro de los vecinos, que observaban la escena con cara de sorpresa.

La policía buscó a Züleyha por atacar a Ramadán

Unos policías se presentaron en la oficina de Demir y le contaron que Ramazan había interpuesto una denuncia en contra de su esposa. Al saber lo que esta hizo, rompió a reír. Llamó a Züleyha para contarle lo ocurrido y ambos bromearon sobre lo sucedido. “La próxima vez que se te ocurra contradecirme, sacaré la palanca”, comentó ella entre risas.

Al caer la tarde, Yaman iba de regreso a casa cuando vio a un hombre en mitad del camino tratando de arreglar su coche. El hacendado se acercó al desconocido para ver si necesitaba ayuda y, de repente, alguien le asestó un golpe en la cabeza por el cual quedó inconsciente. Después, se despertó maniatado en un lugar oscuro y ante él tuvo a Fikret. Demir no sabía qué estaba pasando y, mucho menos, cuál sería su destino.

Por otro lado, Sevda, al no tener noticias de Demir y creer que estaba con Ümit, fue a casa de la doctora: “Quiero que dejes en paz de una vez a mi familia”. El enfrentamiento entre las dos mujeres terminó con una pregunta de la médico. “¿De verdad no sospechas quién soy?”, cuestionó ante la inquieta cantante.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io