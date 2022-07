Fikret le dijo a Demir que él era su medio hermano, pero este no le creyó, en Tierra Amarga. Dolido y sintiéndose rechazado, Fikret dejó marcharse al hacendado a casa tras secuestrarle y, después, publicó en el periódico local de Çukurova la noticia de su origen, confirmando así ante los vecinos del pueblo que él también era heredero de la fortuna de Adnan Yaman. En el capítulo del jueves de 'Tierra Amarga', Gaffur encontró en el coche de Demir una pulsera que no pertenece a Züleyha.

Cuando Fekeli se enteró de lo que su sobrino fue capaz de hacer, sufrió un infarto. Lütfiye le encontró agonizando y llamó a una ambulancia. Ya en la clínica, Müjgan se encargó de cuidar de su padrino. “No puedes dejarnos solos a mí y a Kerem Ali”, dijo la doctora llorando. Es más, cuando Fikret trató de ver a su tío, esta se lo impidió: “Creo que ya has hecho suficiente, lo mejor es que te mantengas alejado de él”.

Todavía en la clínica, Lütfiye le contó a su sobrino que Adnan jamás abusó de su madre: “Ellos tenían una relación. Tú no naciste de una violación”. Para demostrárselo, le leyó una carta en la que Safiye hablaba del amor tan grande que sentía por el patriarca de la familia Yaman. “Tengo dices cartas más como esta en mi casa”, comentó Lütfiye.

Züleyha escuchó la conversación escondida en las escaleras y, tras robarle el bolso a Lütfiye, se hizo con la famosa misiva. Después, llegó hasta el despacho de su marido y se la entregó a Demir. “Esta es la prueba que necesitaba para demostrar que mi padre no era un abusador”, dice él, visiblemente emocionado.

Fikret tomó la decisión de marcharse a Alemania

Pasaron los días y Fekeli salió del hospital. Fikret le pidió perdón por haber sido el causante de su infarto. Se mostró arrepentido de las consecuencias que había tenido su venganza y le dijo que se iría a Alemania: “Necesito curar las heridas de mi alma”. Por su parte, Fekeli le aseguró que él siempre sería su tío: “Cuando estés preparado para volver, ya sabes donde buscarme”.

La mañana de después, Fikret se despidió de sus seres queridos. Se montó en el coche y puso rumbo al aeropuerto cuando observó que toda Çukurova estaba empapelada con la carta que su madre le mandó a su tía. Miró con odio el papel, mientras lo estrujó. Sabía, perfectamente, quien estaba detrás de todo esto. La venganza seguía adelante.

