En los capítulos 5 y 6 de esta semana de Hermanos hemos visto cómo Kadir salvó a Akif de un pequeño percance sin saber que este era la persona que le arrebató la vida a sus padres. El hombre, en agradecimiento, obsequió a su héroe con dos becas para Ömer y Asiye: “Estudiarán en la misma escuela que mis hijos. Quiero que tengan un buen futuro”. Eso si, le avisó de que no obtendrían nada más de él y que esto era solo una limosna de su parte.

Cuando Sengül se enteró de que sus sobrinos irían a una elitista escuela, decidió usar el dinero que le dio Suzan para ellos en beneficio propio. Con todo el descaro del mundo, cogió las cincuenta mil liras en efectivo y se presentó con ellas ante el director del colegio. Pagó parte de la matrícula de Oğulcan y Aybike, prometiendo que a final de curso, le daría las diez mil liras que faltaban.

Al caer la noche, le contó lo que hizo a Orhan. “Mis hijos tienen los mismos derechos de codearse con gente rica que sus primos”, le explicó a su marido cuando este le recriminó lo que hizo. El hombre pretendía contar la verdad y devolver el dinero a sus sobrinos, pero cuando vio que Oğulcan y Aybike estaban ilusionados con la posibilidad de ir a la escuela de sus sueños, decidió callarse.

Nebahat comenzó a sospechar que su marido la está engañando con otra

Al día siguiente, los cuatro adolescentes se presentaron en su nueva escuela. Harika, Doruk y el resto de compañeros se burlaron de ellos. No les gusta compartir aula con gente humilde y así se lo hicieron saber. La única alumna que les miró con cariño y compasión fue Melisa.

No obstante, ninguno de los recién llegados se quedó callado ante las impertinencias de sus compañeros. Sobre todo, Asiye, que se enfrentó a Doruk: “Para tener empatía con nosotros, primero tendrías que ser un ser humano con corazón”. Por otro lado, la nueva criada de la familia Atakul le entregó a Nebahat un pendiente que encontró limpiando la casa de campo. La mujer se quedó paralizada, pues la joya no era suya.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io