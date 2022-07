Kadir se recupera de la puñalada que sufrió la semana pasada en Hermanos y Orhan decide sincerarse con él sobre un hecho del pasado. El conserje le cuenta a su sobrino que Ömer no es hijo de Hatice y Veli, sino de la señora Suzan. “El padre de ella lo abandonó en la calle, mi hermano lo recogió y decidió criarlo como suyo”, le confiesa, en Hermanos.

Kadir, algo sobrepasado, le pregunta a su tío por qué le dijo la verdad ahora. “Creí que la señora Suzan podría ayudaros económicamente. Si ella descubre que Ömer es el bebé que hace años dio a luz, podría compadecerse de vosotros”, explica. Kadir deja claro que no quiere la limosna de nadie, mucho menos de una mujer que fue capaz de abandonar a su retoño: “No quiero que nadie sepa lo que me acabas de decir. Se quedará como un secreto entre nosotros”.

Por otro lado, Doruk y Asiye ensayan juntos para representar al colegio en un certamen musical. Lo cierto es que forman un dúo con mucha complicidad y Harika se da cuenta de esto. Celosa, le reclama a Doruk que esté interesado en la recién llegada. Además, para vengarse de Asiya, la humilla pintándole la cara con labial.

Suzan quiere divorciarse de Kenan

Cuando Ömer se entera, pretende vengarse de la acosadora subiendo a redes un vídeo en el que se la ve robando en una tienda, pero Kadir se lo impide: “Papá y mamá no estarían orgullosos si te ven haciendo algo así”. Lo cierto es que el muchacho no quiere que el adolescente siga enfrentándose a la que ahora sabe que es su medio hermana.

Lejos de allí, Suzan se presenta en casa de Nebahat y ante ella y Akif revela que ha decidido separase de Kenan. Por su parte, Melisa llega hasta casa de los Eren para estudiar con Ömer. Se hace bastante de noche y le pide a Kadir que la lleve a casa en moto. Cerca del muelle, le pide que pare: “Te invito a cenar antes se seguir el camino. Es lo menos que puedo hacer”. Al día siguiente, la chica le confiesa que se ha enamorado de él. No obstante, este decide alejarse de la chica al saber que le gusta a su hermano.

