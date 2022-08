La policía llega hasta el hogar de los hermanos Eren en busca de Ömer, después de lo acontecido en los capítulos de Hermanos. El adolescente, muy asustado, no tiene más remedio que acompañar a los agentes hasta comisaría. “Un joven llamado Tolga ha interpuesto una denuncia en contra de Ömer por agresión”, comenta uno de los oficiales a Orhan y el resto de la familia, quienes permanecen muy preocupados afuera de las dependencias policiales en Hermanos.

Kadir se entera gracias a Ayse que Tolga, el denunciante, sigue en el hospital y decide ir a verle para pedirle que reitre la demanda. El muchacho, fuera de sí y con el rostro todavía muy magullado, le responde a Kadir que solo accederá a su petición con una condición: desquitarse de la rabia que siente por la paliza recibida.

Así pues, Kadir deja que Tolga comience a pegarle en el rostro y el abdomen hasta dejarle varios moretones repartidos por todo el cuerpo. Todo vale si su hermano es liberado y regresa a casa con ellos. Horas más tarde, Ömer vuelve a su casa con los suyos. Su hermano mayor calla lo que tuvo que hacer para reunir a su familia de nuevo y justifica los golpes de su rostro asegurando que intentaron robarle el teléfono y terminaron rompiéndoselo.

Asiye le confiesa a Doruk que siente algo por él

Emel está muy triste, pues las únicas fotografías que tenía de su madre y de su padre estaban en el móvil de Kadir. “Ahora no voy a volver a verles y terminaré por olvidar sus caras”, dice llorosa. Kadir calma a la pequeña asegurando que mandará a arreglar el aparato.

Al día siguiente, Doruk arrincona a Asiye en el colegio y le pregunta si siente algo por él. La chica termina confesando que le gusta mucho. Harika los observa desde lejos muerta de celos y decide interrumpir el romántico encuentro.

Por otro lado, Orhan y Kadir conversan de nuevo acerca del origen de Ömer. Sengül descubre así que su sobrino es hijo de la señora Suzan. La mujer se marcha del sitio antes de ser vista. Ahora tiene una pregunta en su mente ¿Qué hará con esta valiosa información?

