La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Berk planeó nuevas formas de arruinar la relación de Doruk y Asiye. En los últimos episodios 21 y 22 de Hermanos de esta semana, Sengül terminó confesándole a Suzan que su sobrino Ömer era el niño que ella dio a luz antes de casarse y que llevaba buscando tanto tiempo. La mujer, extasiada por la noticia, decidió callar por el momento y pensar cómo abordar este tema con el que ahora sabe que es su hijo mayor.

Al día siguiente, Sengül le pidió a Asiye que le acompañase a casa de la familia Atakul para limpiar. Doruk entró en su cuarto y vio a la chica recogiendo sus cosas. “Esto es lo que hacemos los pobres, ordenar lo que ensucian los ricos”, dijo ella. El joven, que no estaba dispuesto a que su amada pasase por algo así, se puso a ayudarla: “Entre los dos terminaremos antes y saldremos a tomar algo”.

En ese instante entró Nebahat y acusó a Asiye de haber robado un collar muy caro que le regaló a Melisa: “He visto que la joya no está en su estuche y la única persona nueva es esta chica”. Doruk defendió a su novia, pero no logró que su madre retirase la acusación en contra de la adolescente. Esta última, viéndose humillada, se marchó llorando tras abrir su mochila para demostrar que ella no cogió nada. Sengül le pidió perdón a su sobrina por haberle hecho pasar tan mal rato: “No debí decirte que vinieras conmigo. Lo siento”.

Kadir aceptó tener otra cita con Melisa

Kadir aceptó salir de nuevo con Melisa. Tras una romántica velada, el chico la dejó en su mansión con su moto y antes de partir, le dio un beso. Ella, tras entrar en casa, aclaró con su madre el tema del collar: “Asiye no lo robó, yo lo vendí para darles dinero a ella y a sus hermanos”.

La mañana de después, se celebró en el instituto, por el día de la madre, una venta de comida para recaudar dinero. Por primera vez, Nebahat perdió la batalla ante Sengül, que logró vender más aperitivos. La esposa de Orhan estaba feliz después de haber dado una lección a la ricachona madre de Melissa y Doruk.

En un momento dado, Akif tomó el micrófono y para vengarse de Suzan, por haberse puesto en su contra tras la muerte de Kenan, reveló ante todo el mundo que Ömer era su hijo. La mujer no sabía como su examante pudo saber de su secreto. Se quedó paralizada, mientras Harika posa sus ojos sobre ella, al igual que Ömer.