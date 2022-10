Tiempo después de la muerte de Ümit, su padre, Iskender Kahraman, llega hasta Çukurova para darle el último adiós en Tierra Amarga. El hombre no pudo estar en sus últimos momentos y se lamenta de haber perdido con ella el contacto antes de su muerte. «Debí haber estado aquí para abrazarte y protegerte. Lo siento mucho», dice, mientras llora a lágrima viva delante de su tumba.

Acto seguido, el hombre llega, acompañado de su abogado, hasta la oficina del fiscal, dispuesto interponer una demanda. El funcionario les atiende y les pregunta cuál es el motivo de la denuncia. El hombre deja claro que no cree que su hija muriera en un accidente como todos creen. «Alguien la asesinó a sangre fría. Lo sé, porque alguien me llamó a mi casa y me dijo que la muerte de Ümit no fue natural», explica.

Hakan consigue que Züleyha acepte su préstamo

Es más, el hombre se atreve a dar más detalles acerca de lo que el informante anónimo le dijo: «Me comentó que la dispararon». Así pues, Iskender pide que el cuerpo de su hija sea exhumado y que se realice una autopsia que pueda determinar cuál fue la causa de la muerte de la médico. El fiscal, ante tal petición, no puede negarse.

Por otro lado, Hakan se pone en contacto con uno de sus administradores para pedir que le transfieran cuanto antes diez millones de dólares a una de sus cuentas personales. Finalmente, y tras mucho insistir, ha logrado que Züleyha aceptase recibir de él semejante préstamo para hacer frente a las deudas que amenazan con hundir la empresa.