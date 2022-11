Fadik está muy cansada de su trabajo en la hacienda Yaman en Tierra Amarga. Aunque siempre le ha gustado servir a la familia, últimamente, ya no se siente tan realizada. Rasit le aconseja dejar el trabajo y dedicarse al hogar si es lo que desea: «Yo no nos hacen falta dos sueldos. Tenemos tierras y no unas cualquiera, las de Gaffur, que valen mucho dinero». La joven no piensa renunciar a su empleo, pero si sopesa ponerle un alto a Saniye: «Ahora estoy al mismo nivel que ella».

Por otro lado, Züleyha quiere dejar atrás las tiranteces que han surgido con Betül tras la muerte de Demir. En un acto de buena fe, la mujer le ofrece a su prima política el cargo de Consejera legal de las empresas Yaman: «Me gustaría que siguieras ligada a esta compañía, pero ya no como la portavoz de mi esposo». La chica, por supuesto, acepta encantada el cargo. Aunque este sea solo un peldaño más para conseguir los que, realmente, quiere: el control absoluto del negocio familiar.

Fikret cup a Hakan de la desaparición de su sobrino

Horas más tarde, Züleyha regresa a la mansión. Todo parece en calma, pero a los pocos segundos Fadik da la voz de alarma: Adnan ha desaparecido. La mujer, junto con el resto de empleados de la mansión, comienza a buscar como loca a su hijo, pero no hay ni rastro del pequeño. Züleyha, muy enfadada, recrimina a Gülten y al resto que, de nuevo, hayan perdido de vista al niño.

Mehmet y Fikret, en cuanto se enteran de lo ocurrido, llegan a la finca para ofrecer su apoyo a Züleyha y ayudar en las labores de búsqueda. Fikret, aunque no tiene pruebas, echa la culpa de lo ocurrido a Hakan Gümüsoglü: «Seguro que esto es obra de ese tipo».