Zafer descubre que Ceylin ha estado todo este tiempo defendiendo a Çinar en Secretos de familia. "Lo hice para enterarme de cómo iba la investigación del asesinato de Inçi y porque no creo que él la matara", trata de excusarse la joven entre lágrimas.

Sus excusas no le sirven a Zafer, ni tampoco a su hermana Aylín, que apoya a su padre cuando decide echar a Ceylín de casa. La abogada se queda llorando ante la puerta de la casa, suplicando que la permitan entrar. Ilgaz, que presencia la escena, levanta a su amiga del suelo y le ofrece quedarse en su casa: «No vas a quedarte en la calle, eso te lo prometo, de verdad».

Mientras tanto, Aylín lleva a su madre al doctor. El estado mental y emocional de la mujer ha empeorado desde el fallecimiento de Inçi. Ahora, con lo ocurrido con Ceylín, está aún peor. Por otro lado, Çinar ingresa en prisión a la espera del juicio. La casualidad hace que entre en un módulo donde está Kadir, uno de los últimos delincuentes que su padre mandó a prisión. En criminal ve en a llegada de Çinar, la ocasión perfecta para vengarse de Mehmet.

Cuando los celadores les dejan solos, comienza a golpear al muchacho. Este, por supuesto, no duda en defenderse y ambos presos quedan bastante malheridos. El director de la prisión llama a Ilgaz y a su padre para contarles lo que ha ocurrido con Çinar. Rápidamente, se presentan en el hospital. Los médicos no son muy optimistas. Resulta que Çinar ha quedado muy magullado después de la disputa y no saben cuando despertará.

Ilgaz le pide a Mehmet que, por una vez, actúe como un padre con su hermano y entre a su cuarto a visitarle. «Estoy seguro de que tu presencia le hará bien. Él cree que lo consideras culpable de la muerte de Inçi y por esto ha estado tan molesto contigo», señala el fiscal. El policía hace caso de las palabras de su primogénito y entra a ver cómo está su hijo.

Lejos de allí, Laçin encuentra en su casa un pendiente que sabe que pertenecía a Inçi. Sorprendida ante tal hallazgo, va al despacho de su marido. «Sé que esa muchacha murió en nuestra casa, en el salón», dice sin estar muy segura de si el culpable fue Engin y Yekta. Este último le pide que mantenga la calma y le sugiere cambiar los muebles de la sala principal.

Mehmet Ozer

Engin cae en la trampa que le tiende la policía

Al caer la noche, Yekta, Laçin y Engin conversan sobre lo ocurrido con Inçi y deciden deshacerse del arma del crimen: un cenicero de cristal. Yekta, concretamente, finge romperlo en pedazos, sin embargo, a espaldas de su familia, lo guarda en el trastero, junto con el pendiente de la difunta.

Minutos más tarde, Ceylín llega a casa de Engin en busca del consuelo que siempre le ha proporcionado su gran amigo. Cuando están en la cocina, la chica observa encima de un mueble un pájaro de papel idéntico al que solía hacer su hermana cuando estaba triste o alterada. Acto seguido, entra en el salón de la mansión y ve que han cambiado los muebles. Algo en su interior le dice que su hermana murió allí y que uno de los miembros de la familia Tilmen es su asesino.

Asustada, busca a Ilgaz y a Eren y les cuenta acerca de sus sospechas. El trío decide tender una trampa a Yekta y a Engin. Les hacen llegar una información falsa: un testigo vio el rostro del asesino de Inçi y quiere dinero a cambio de revelar su identidad. El pago debe depositarse en el lugar donde fue hallada la joven. Para sorpresa de Ceylin, es Engin quien cae en el engaño y lleva el dinero para callar al chantajista.

Resulta que la noche en que la esposa de Ozan descubrió que este tenía una relación con Inçi, la joven llegó a casa de Engin en busca de refugio. Este último aprovechó y le declaró de nuevo su amor. Sintiéndose rechazado tras las palabras despectivas de la chica hacia él, perdió el control y la mató golpeándola en la cabeza con el cenicero.