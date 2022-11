Tras mucho pensarlo, Fikret acepta casarse con Betül para tapar así el escándalo surgido en Çukurova al verlos salir juntos de un hotel la semana pasada en Tierra Amarga. Es la propia Züleyha quien va a casa de Lütfiye y le comunica que en un par de días, ella, junto con la señora Lütfiye y Fikret, vendrá a pedir la mano de Betült en matrimonio en Tierra Amarga.

Esta última sigue interpretando su papel de joven doliente y asegura que no quiere obligar a Fikret a desposarse con ella si eso no es lo que desea: «Poco me importa ya mi honra». Züleyha le confirma que la boda se realizará, sí o sí: «Al principio es cierto que se mostraba algo reticente a idea de la boda, pero luego aceptó convertirse en tu esposo de corazón».

De regreso a su habitación, Züleyha recibe la llamada de Hakan. Este, por teléfono, le dice lo mismo que hace tan solo unas horas en persona. Vuelve a declararse su amor y le promete estar a su lado en todo lo que necesite: «No voy a dejarte sola nunca más». Ella le agradece sus palabras y, poco a poco, empieza a responder a esos sentimientos tan cálidos y apasionados.

Sermin, fastidiada por no haber podido arruinar a Saniye y Gaffur

Por otro lado, Gaffur y Rasit reciben la increíble sorpresa de que las tierras que compraron, finalmente, valen un buen dinero. «¡Somos ricos!», dice ante la mirada de fastidio de Sermin, que no puede creer que su plan para arruinar a Saniye y su esposo haya salido tan mal. Todo por culpa de Füsün, quien le aconsejó decirle a excapataz que comprara esas tierras.

Al día siguiente, Lütfiye y Betül salen de compras cuando son secuestradas por unos hombres de Abdulkadir. El hombre, a punta de pistola, le exige a la primera que abandone su investigación sobre la muerte de Fekeli o será Fikret quien pague las consecuencias de sus decisiones: «¿Entiendo que valora mucho la vida de su sobrino verdad?