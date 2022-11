La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Kaan logró que Akif le admitiera en su casa y le presentase ante Nebahat, mientras que Aybiké reveló el gran secreto de Harika.

En el episodio 23 de esta semana en Hermanos, Orhan se quedó solo en casa, al cuidado de un guiso que estaba en el fuego. De repente, las cortinas comenzaron a arder y él, aturdido, no logró apagar las llamas. Cemilé escuchó sus gritos y, tras abrirse camino entre el humo, llegó hasta Orhan. Le sacó fuera y después, apagó el incendio. Por fortuna, no hubo que lamentar daños materiales, ni personales. El hombre agradeció la chica su valiente gesto y fue así como Cemilé se ganó la confianza del resto de los integrantes de la familia Eren.

Por otro lado, Harika tuvo que aguantar las burlas de Susen y Talya, que ya conocían su secreto: estaba en la ruina. Por supuesto, la adolescente no se quedó callada y respondió a sus humillaciones con contundencia, dejándolas en ridículo delante del resto de compañeros. También, descubrió que fue Ömer y no Tolga quien pagó la matrícula. En un bonito gesto, le dejó a su hermano, encima de su pupitre, un papel en el que podía leerse «Gracias» ¿Estará Harika volviéndose buena?

En la mansión de los Atakul, Kaan le exigió a Akif que le comprase un coche si no quería que revelase ante su familia el parentesco que les uní. Al hombre no le quedó más remedio que acceder. Nebahat no estaba de acuerdo con su marido y se quejó de la presencia de Kaan ante él: «Parece que se está aprovechando de ti».

Kaan trató de destruir el matrimonio de Nebahat y Akif

Kaan escuchó las palabras de Nebahat y dolido, dejó en su cuarto unas fotografías de Akif y su madre, cuando eran jóvenes, para que ella las encontrase. El plan funcionó y la mujer le exigió a su marido que le contase qué relación había entre él y la progenitora de Kaan: «Esa chica era mi ayudante y la hija de mi maestra. No me acordé de decírtelo», mintió, logrando convencer a su esposa.

Por otra parte, Asiye descubrió que Doruk tuvo un accidente de coche cuando salió de la fiesta de Susen y, asustada, fue a verlo. Pensar que podía haberle perdido, hizo que la chica se sincerase sobre sus sentimientos y la pareja terminó reconciliándose. A su vez, Aybike no pudo aguantarse más y le confesó a Berk que le gusta. Sin embargo, le dijo que no estaba segura de iniciar una relación con él: «Sabes que mi familia te odia a muerte».

Horas más tarde, Akif llegó al colegio en busca de Doruk y le encontró con Asiye. Así, el hombre descubrió, finalmente, quien era la novia de su hijo. Tolga llegó en ese momento y, harto de callar el secreto de la familia Atakul, le reveló a la chica que fue Akif la persona que disparó a Erhan e inculpó a su hermano. Además, le explicó que Doruk lo sabía todo y no dijo nada para proteger a su padre: «Prefirió que tú y tus hermanos fuerais a un orfanato por días».