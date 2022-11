Ilgaz avisa a Ceylín de que la sangre que encontraron en el coche que alquiló Engin en el capítulo 7 de Secretos de Familia pertenece a Inçi. «Era la prueba que necesitábamos para meterlo en la cárcel», le dice el fiscal a la abogada por teléfono. Esta última pierde los nervios y decide visitar al que era su gran amigo y enfrentarle: «Sé que tú fuiste quien mató a mi hermana».

A Engin no le queda más remedio que confesarle la verdad en Secretos de familia. Eso si, le advierte que nunca se entregará a la policía y negará cualquier acusación en su contra. Ceylín, furiosa, coge un cenicero y está a punto de golpearle en la cabeza con él, pero, en el último momento, Engin se revuelve y logra dejar inconsciente a la joven. Acto seguido, escapa por la ventana de su despacho, al mismo tiempo que la policía llega para detenerle.

Gracias a Ilgaz, la persecución no tiene mucho recorrido. El fiscal logra atrapar al abogado y Eren es el encargado de ponerle las esposas. Después, le llevan a comisaría y le encierran en los calabozos, mientras Pars analiza con cuidado las pruebas. Ahora tiene dos sospechosos por el asesinato de Inçi: Engin y, también, Osman.

Por otro lado, Metin cura a Çinar en su casa. La herida que el joven se hizo durante una pelea en prisión, se ha vuelto a abrir tras su enfrentamiento con Zafer. Después de calmar a su hijo y prometerle que le ayudará a salir del embrollo en el que está metido, se marcha al lugar donde Çinar le indicó que dejó abandonado el cuerpo del padre de Inçi. El policía encuentra al difunto en mitad de un charco de sangre. Con sumo cuidado, mete el cadáver en el maletero, con la idea de deshacerse de él, al día siguiente, y quema todas las pruebas que inculpan a su hijo pequeño.

Horas más tarde, regresa a casa y le cuenta a Çinar que todo está resuelto. El chico llora en brazos de su padre. Se siente muy culpable de haber matado a Zafer. Metin trata de tranquilizarle: «Actuaste en defensa propia. Si él no te hubiera secuestrado y hubiera pretendido matarte, el arma que él llevaba no se hubiera disparado. Todo fue un accidente». Nadie de la familia de Zafer ha sospechado de su ausencia, pues creen que se fue a trabajar como pescador y, simplemente, todavía no se ha comunicado con ellos.

Ceylín se ofrece a ser la aboga de Osman con una condición

De nuevo en comisaría, Ceylín se ofrece a ser la abogada de Osman. «Probaré que tú no tuviste nada que ver con la muerte de mi hermana, pero, a cambio, le confesarás a Aylín tu infidelidad. No seguirás engañándola», sentencia la chica. La abogada logra situar a su cuñado en un hotel con Zümrüt la noche del asesinato de Inçi, gracias a unas grabaciones, por lo que el hombre queda exculpado.

Ya en su casa, el hombre cumple con su palabra y le revela a Aylín que le fue infiel con otra mujer. A este golpe, se le suma uno más. Y es que Ceylín se ve obligada a contarle a su madre y a su hermana que Engin, a quien ambas adoran, es el asesino de Inçi. Por supuesto, Gül no cree en las palabras de su hija y sigue pensando que Çinar es el verdadero culpable.

Mientras tanto, Yekta trata de ayudar a su hijo. Sin embargo, son muchas las pruebas que sitúan a Inçi en su casa la noche del asesinato. «Es muy extraño que su mujer cambiara todo el salón días después ¿Acaso estaba intentando acabar con cualquier rastro de la chica?», pregunta Pars, sospechando muy bien cuál es la respuesta correcta a la cuestión. Engin se enfrenta a su padre, pues cree que no le está defendiendo como debería: «Parece que quieres que me quede en prisión. Siempre te has avergonzado de mí».

Una semana más tarde, da comienzo el juicio contra Engin por asesinato. Antes de que de comienzo la audiencia, el chico pide hablar. Ante el tribunal y el resto de presentes culpa a su padre de la muerte de Inçi. Yekta se queda paralizado.