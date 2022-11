Las cosas se complicaron para Ceylin en el capítulo 7 de Secretos de familia. Pars descubrió que había estado robando pruebas del caso de Inçi para investigar por su propia cuenta y hallar al culpable de la muerte de su hermana. Si quería parar a la abogada, lo único que podía hacer era obligar a testificar a Ilgaz, quien había sido testigo de todas sus ocurrencias en Secretos de familia.

El fiscal, por supuesto, no estaba dispuesto a echar de cabeza a su amiga, por lo que ideó un plan para salvarla de ir a prisión: «Casémonos. Si me convierto en tu esposo, no podrán obligarme a declarar en tu contra, al ser parte de la misma familia». La abogada aceptó y al día siguiente, ambos se juraron amor eterno ante un juez, con Eren como único asistente al enlace. Después, se marcharon al despacho de Pars y le enseñaron el acta matrimonial, sellando así el asunto ¿para siempre?

Çinar le pidió ayuda a su padre tras haber matado a Zafer

Por otro lado, Çinar salió de prisión, pues la fiscalía no había encontrado pruebas que confirmasen que él era el asesino de Inçi. Zafer, creyendo que el chico es culpable, le esperó a la salida de la cárcel y a punta de pistola, le llevó a un lugar apartado dispuesto a matarle. Se produjo un forcejeo entre ambos y fue el hombre quien salió malherido. Çinar buscó la ayuda de su padre: «Le he matado».

Lejos de allí, Yekta coló en casa de Ösman el pendiente de Inçi y el cenicero con el que fue asesinada, para que la policía le creyese culpable del crimen. Mientras el marido de Aylin era detenido, Ceylín encontró el coche que Engin alquiló tras matar a Inçi. En su interior, halló unas manchas de sangre cuyo ADN correspondía con el de su hermana. Furiosa, enfrentó a su amigo y le contó que ya sabía la verdad: «Sé que tú me arrebataste a mi hermana