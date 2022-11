Desde que se casó con el jugador de baloncesto Cedi Osman este verano en una ceremonia doble -una en un barco en Macedonia del Norte y otra, en las playas de Cesme- no habíamos vuelto a tener muchas noticias de la admirada y querida actriz turca Ebru Sahin. Y es que la joven ha estado disfrutando de su recién estrenado matrimonio antes de regresar con fuerza al trabajo. Recientemente los hemos podido ver en Hollywood caminando por el paseo de las estrellas tan sonrientes y felices como siempre.



Ebru no ha perdido ni un ápice de su estilo y se la ve en diversas fotografías con un look cuidado, moderno y muy juvenil, casi siempre con alguna minifalda que ensalza su atractivo. Además, en esos días eligió un simpático sombrero negro que daba a su imagen el aire original y jovial al que nos tiene acostumbrados. También su marido lució un aspecto muy juvenil, con botas deportivas blancas y una chaqueta con capucha de cuadros blancos y negros.



La pareja lleva un tiempo viajando por diferentes países. Así los hemos podido ver en su Instagram en unas fotografías en la playa de Barcelona, y también disfrutando de las costas italianas, entre otros lugares.

Nuevos proyectos para Ebru Sahin

Tras el éxito que cosechó en Hercai junto a Akin Akinözü, Ebru Sahin no tuvo tanta suerte con su siguiente proyecto, Destan. Ahora ya ha trascendido que la aclamada actriz podría estar a punto de embarcarse en una nueva serie, esta vez junto al popular Çagatay Ulusoy, a quien conocemos por protagonizar Medcezir, Içerde y El secreto de Feriha, además de la popularísima serie de Netflix El protector.

Sería una película para Netflix y llevaría el título de Gentleman. Al parecer se trata de una comedia romántica donde el actor interpretará a un gigoló que trabaja con su mejor amigo. Su carrera se verá truncada ante la aparición de una mujer que le hace replantearse buscar otro tipo de trabajo. Los admiradores de ambos actores turcos esperan con ansia verlos juntos, en lo que promete ser un gran éxito de la temporada.