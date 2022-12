La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Doruk decidió alejarse de su padre, mientras que Sengül volvió a traicionar a sus sobrinos y Nebahat hizo una sorprendente propuesta a Suzan. En el episodio 26 de esta semana en Hermanos hemos visto cómo, tras mucho pensarlo, Suzan aceptó aliarse con Nebahat para destruir a Akif y quedarse con parte de su dinero. El plan era el siguiente, Suzan debía llevar a Akif hasta una habitación de hotel. Alguien contratado por Nebahat tomaría unas fotografías que luego ella usaría para divorciarse de su marido alegando que le fue infiel. «Deberá darme la mitad de su fortuna en compensación por el engaño y tú te llevarás una parte como pago», dijo Nebahat a la que fuera su amiga.

Dicho y hecho, ambas organizaron todo para desarrollar su artimaña esa misma noche. El problema vino cuando Akif las descubrió y evitó ser captado con Suzan en la habitación. «Kaan oyó lo que planeabais en mi contra y me lo contó. Nunca lograréis vencerme», dijo el empresario ante su esposa y su examante.

Por otro lado, a Sengül no le quedó más remedio que reconocer que sí se quedó con el dinero del boleto premiado de Emel. Ömer, para darle una lección, decidió denunciarla ante la policía. Los agentes fueron claros con la mujer: si su sobrino no retiraba la demanda, le tocaría ir a juicio por robo. Sengül, para tratar de calmar los ánimos, compró un coche para toda la familia, incluidos sus sobrinos, con el dinero que hurtó. Por esto y por las súplicas de sus primos y tío, Ömer decidió retractarse de su declaración.

Cerca de allí, Doruk no quería seguir metiendo en más problemas a la familia Eren y decidió marcharse de su casa. No tenía donde dormir y buscó sitio en algún banco de la calle donde pasar la noche. Asiye, preocupada por él, logró que Mazlum, el amigo de Kadir, le diera cobijo.

Ömer le consiguió un trabajo a Doruk

Al día siguiente, siguió la racha de buenas noticias para el joven y es que Ömer le consiguió un empleo en la cafetería donde echaba algunas horas extra. El problema llegó cuando Akif se enteró y logró que le despidiera. Su idea es llevar al límite a su hijo, para que regrese a casa.

Es entonces cuando Ogulcan entró en acción y le propuso al adolescente acompañarle a un trabajo que le había salido: «Es una empresa de mudanza que necesita empleados extra». Lo que ninguno sospechaba es que, en verdad, se trataba de una banda de ladrones, que aprovechaban los encargos para robar a sus clientes. Los chicos terminaron en comisaría cuando la policía les atrapó junto con el resto.

En el colegio, Aybiké y Berk pasaron el mayor tiempo posible juntos sin ser vistos por el padre de la joven. Tolga se percató de que sus compañeros querían mantener su romance en secreto y no pensaba permitir que cumplan con su objetivo. Siguiendo adelante con sus ya famosas maldades, trató de que Orhan los descubriera en varias ocasiones, pero no lo consiguió.

Por otra parte, Melisa no soportaba la amistad entre Cemilé y Kadir. Creyendo que este le estaba siendo infiel, decidió terminar su relación con él. Sin embargo, Kadir no pensaba rendirse con su gran amor y le explicó que las cosas no eran como ella creía. Finalmente, la pareja de enamorados se reconcilió.