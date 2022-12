Engin ingresó en prisión después de que se hubiera confirmado que él era el asesino de Inçi en Secretos de Familia. Desde la televisión del comedor que hay en la cárcel, miró con detenimiento una entrevista concedida con sus padres en la que ambos renegaron de él y le racharon de asesino. La furia invadió a Engin, que, al día siguiente, contactó con Seda, su tía por parte de madre y, ahora, su nueva abogada. «Quiero que seas mis manos y mis ojos fuera de esta cárcel. Con tu ayuda, hundiré a todos lo que colaboraron para encerrarme», sentenció el preso.

Las dos primeras víctimas son fueron padres. Por órdenes de Engin, Seda los citó en un restaurante y entregó a Yekta una copia del que fuera su título de abogado. «He descubierto que es falso y que llevas años ejerciendo sin haber terminado la carrera. Ya tendrás noticias nuestras», dijo a modo de amenaza ante una desconcertada Laçin.

Por otro lado, Merdan, el padre de Metin, se presentó en casa. Sin que él lo supiera, lleva tiempo siguiéndole y está al tanto del asesinato cometido por Çinar. Veladamente, le exigió quedarse a vivir con ellos en su casa a cambio de mantener la boca cerrada: «Ya estoy viejo y quiero pasar el tiempo que me queda con mi familia». A Metin no le quedó más remedio que acepta, más aún cuando su padre le mintió asegurando que fue él la persona que se llevó el cadáver de Zafer.

Al día siguiente, Ilgaz interrogó a Pars y le preguntó por qué fue tan permisivo con Yekta durante el proceso de instrucción por el asesinato de Inçi: «Si no quieres que piense que te pagó, dime la verdad». Al fiscal no le quedó más remedio que confesarle que padece epilepsia, iba dolencias que podría apartarle de su trabajo. «Yekta lo supo, me ayudó a ocultar el informe médico y me lo cobró a base de favores», explicó Pars.

Osman regresó a casa y se topó con el rechazo de Parla

Ilgaz estaba dispuesto a callar lo que acababa de descubrir acerca de su compañero de profesión, pero Ceylín no. Así pues, habló con el fiscal jefe. Cuando Pars se enteró, juró a la abogada que no la dejará en paz. Ilgaz, por su parte, se muestra muy decepcionado con su amiga, pues ahora era consciente de hasta donde estaba dispuesta a llegar por lo que ella creía que era justo.

Por otro lado, Osman regresó a la casa familiar y no fue muy bien recibido por Parla, que no atendía cómo su madre había sido capaz de perdonar la traición de su padre. Tiempo después, Aylín llegó hasta el muelle y preguntó a un compañero pescador de su progenitor si sabía algo acerca del barco en el que este zarpó. El marinero le asegura que Zafer no llegó a echarse a la mar y que no tenía ni idea de donde podía encontrarse ahora