Los presentes al juicio de Engin enmudecieron cuando le escucharon decir que fue Yekta y no él la persona que mató a Inçi en el capítulo 9 de Secretos de Familia. Por su parte, el abogado no podía creer que su hijo le hubiera echado a leones por tratar de salvarse de ir la cárcel. Por si esto fuera poco, Laçin, también, estaba metida en el ajo y apoyó a su hijo en su versión en Secretos de Familia.

Hasta que se esclarecieran los hechos, tanto Yekta como Engin debían quedar en libertad. Sin embargo, Pars no estaba dispuesto a permitir que el joven saliera de comisaría. Así pues, se enfrentó a él por haber acusado a su padre ante el tribunal y logró que Engin le agrediera. Ahora tenía la excusa perfecta para dejarle encerrado, por lo menos, 24 horas más. «Es la máxima pena que puedo aplicarle por agredir a un fiscal», les dijo a Ceylín y a Ilgaz. «Debéis daos prisa y encontrar una prueba contundente que inculpe a Engin», añadió.

La pareja se puso manos a la obra y trató de encontrar algo que les permitiera sentenciar al asesino cuanto antes. Mientras tanto, Pars fue al hospital, donde recibió, en completa soledad, una especie de tratamiento. Después, se marchó a su casa y se encerró en su cuarto, donde uno de sus brazos quedó inmóvil por unos minutos.

Al caer la noche, Laçin llegó a la mansión familiar y se encontró con que Yekta no le permitía entrar. «No pienso compartir cama con la mujer que me ha traicionado», sentenció. Ella, desesperada, buscó refugio en un hotel, pero sus tarjetas habían sido bloqueadas, por lo que no pudo hospedarse en ninguno. Finalmente, decidió ir a comisaría y dormir en la sala de espera, anhelando que su hijo fuera puesto en libertad.

Osman le dijo a Parla que le llevó a serle infiel a su madre

Por otro lado, Parla visitó a su padre Osman y le echó en cara que fuera capaz de engañar a su madre. El hombre no eludió su culpa, pero le explicó que si buscó consuelo en otra mujer fue porque Aylín dejó de prestarle atención: «Desde la muerte de tu hermano pequeño se volvió neurótica y era insoportable estar a su lado. Aun así, nunca he dejado de amarla, aunque no me creas».

Mientras tanto, Aylín visitó a Zümrüt y le confesó que ya sabía que ella era la amante de su marido. «Jamás pensé que podrías traicionarme así», dijo dolida. Sin embargo, le aseguró que no le diría nada a su esposo para evitar una tragedia. Pero, a cambio, le exigió que no volviera a acercarse a Osman. Acto seguido, se presentó en casa de este último y aceptó darle una segunda oportunidad, como él quería.

Por otra parte, Metin seguía encubriendo el asesinato de Zafer a manos de su hijo Çinar. El problema llegó cuando descubrió que el cadáver del fallecido había sido robado de su maletero. El hombre usó sus contactos dentro de la policía y, también, su placa, para investigar acerca de cada cuerpo que aparecía por la zona.

A su vez, Ceylín e Ilgaz descubrieron que un vecino de la zona donde apareció el cuerpo de Inçi, grabó a la persona que arrojó el cuerpo de la joven a un contenedor dentro de una maleta. Desesperados por conseguir esas imágenes, conversaron con el desconocido y le pidieron que se las esntregase: «Es muy importante para nosotros, por favor».

La mañana de después, Ceylín e Ilgaz llegaron justo en el momento en el que Engin iba a ser liberado. Le dieron la grabación a Pars y este, con las pruebas en la mano, inculpó, oficialmente, a Engin del asesinato de Inçi y exculpó al inocente Yekta