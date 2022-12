Aunque hace días surgieron los rumores de que esperaban su segundo bebé, no ha sido hasta ahora que los aclamados actores turcos Burak Özçivit y su esposa Fahriye Evcen lo han confirmado con una bella fotografía donde se ve el avanzado estado de embarazo de la actriz. Según apuntan los medios turcos, el retoño llegará al mundo a finales de año o principios de 2023, es decir, que es inminente.

La pareja, que cuenta con más de 22 millones de seguidores en Instagram (él) y más de 13 (ella), suele compartir muchas imágenes de sus momentos privados y con su hijo, Karan, de tres años y medio. Sin embargo, hasta ahora habían preferido mantener en la intimidad su estado de buena esperanza. Ya sucedió con su primer embarazo, cuando solo lo confirmaron a partir del quinto mes.

Esta vez han sorprendido a todos con una bonita instantánea de Fahriye y su abultada barriga en Instagram. La actriz, que regresó a la pequeña pantalla recientemente tras cuatro años retirada cuidando a su primogénito, aparece con un ajustado vestido blanco de tirantes que muestra claramente su estado, acariciándose el vientre y con el cabello suelto... una imagen que lo dice todo.

Tanto Burak como Fahriye han compartido la foto en sus redes sociales. Cada uno la ha acompañado de una significativa frase. Ella escribe: "Acercándome a tu encuentro", escribió Fahriye en la publicación, mientras que él dice: "Como el agua".

Felices con su primogénito

Hace solo unos días, Burak compartía también una simpática fotografía con su hijo Karan, a quien se le ve ya muy crecido en comparación a fotos anteriores. El pequeño ha hecho las delicias de sus padres desde que nació y ellos han aprovechado para compartir divertidos momentos con él. Ahora tendrá un nuevo compañero de juegos, pues, aunque sus padres no lo han confirmado, todo apunta a que será un varón el bebé que esperan.

