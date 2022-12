Los celadores encuentran a Engin inconsciente en su celda en Secretos de familia. Rápidamente, llaman a una ambulancia y le trasladan al hospital. Mientras tanto, el director de la prisión le comunica lo ocurrido a los padres del recluso, así como a Ceylín, Pars e Ilgaz. Todos se presentan en la clínica para interesarse por el estado del paciente. Paralelamente, Parla se debate entre la vida y la muerte, después de haber tratado de acabar con su vida a base de pastillas. La adolescente permanece en la UCI.

Pasan las horas y los doctores realizan una serie de exámenes a Engin. Los resultados son reveladores: el joven ha sido envenenado. Yekta pide explicaciones al jefe de la prisión, quien revisa, palmo a palmo, la celda del reo, pero no encuentra ningún bote con la sustancia tóxica que dicen que ingirió.

La investigación deriva a Eren y Metin. Ambos echan un segundo vistazo al cuarto y hallan el libro de la abogada Shaver. Tras realizar los análisis necesarios, confirmar que en sus páginas es donde se encontraba el veneno. «Hemos examinado, también, las huellas dactilares y son de Seda», le dice Eren al fiscal Pars. Este último llama a la abogada y le cuenta lo que han averiguado.

Seda se defiende de las acusaciones de Pars, asegurando que alguien le robó el libro de Shaver. «Choqué con un repartidor en la calle y cuando me quise dar cuenta, el libro no estaba entre mis cosas», explica la abogada, quien defiende su inocencia.

A continuación, Seda llega hasta el hospital para interesarse por el estado de su sobrino y se topa con Ceylín, quien le cuenta lo que ha ocurrido con Parla: «Mi sobrina ha estado a punto de morir por vuestra culpa». Seda, consciente del daño que han causado, habla con Engin, que ha recuperado el conocimiento y le retira su ayuda: «No quiero ser la culpable de más atrocidades».

Engin lleva a cabo un delicado plan de fuga

Horas más tarde, Yekta entra en la habitación de su hijo y le reafirma su propuesta de ayudarle a escapar. «He entendido que no puedo dejarte solo en esto. Eres sangre de mi sangre, hijo mío», dice mientras le abraza.

Acto seguido, le explica el plan de fuga: «Mañana te llevarán a hacerte una resonancia. Antes de ir, pedirás entrar en el baño. Ahí hay una ventana desde la que podrás saltar al parking, donde he dejado tu coche con la puerta abierta y las llaves puestas. Luego te llamaré y te diré donde vernos para darte el dinero necesario».

Entretanto, Seda se dispone a salir de la clínica y Merdan la aborda en plena calle. Con actitud amenazante, la arrincona contra una pared y le advierte que si vuelve a meterse con Çinar, él será capaz de atacar a quien más amas: «Me enteré de que adoptaste a una niña. Supongo que no querrás que nada malo le pase». La abogada, muy ausstada, le jura al mafioso que no hará nada más en contra de su familia: «Esta guerra no es mía, así que me retiro del campo de batalla».

Por su parte, Eren se entera de que Özlem no quiere interponer una denuncia contra su marido Fatih por malos tratos, a pesar de que este casi la mata a golpes. El policía trata de hablar con Tügce para que haga cambiar de opinión a su madre, pero esta se niega.

Al día siguiente, Engin se levanta y sigue al pie de la letra las indicaciones de su padre. Ceylín se encuentra con él en mitad del pasillo y sospechando que algo raro ocurre, baja al parking. Allí ve el antiguo coche de su amigo con las llaves puestas. «Va a escapar», piensa. Dispuesta a impedirlo, se sube a la parte trasera del vehículo.Pars e Ilgaz, que, también, sospechan de las intenciones del recluso, van corriendo al hospital para evitar la fuga.

Cuando cae la noche, Ceylín se despierta en mitad de un coche. La abogada tiene el rostro ensangrentado y varios moratones. No recuerda qué es lo que ha pasado. A su lado, yace el cuerpo del alguien ¿De quién se trata?