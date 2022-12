Engin sigue moviendo los hilos desde prisión para vengarse de todas aquellas personas que se unieron en su contra para meterle entre rejas por el asesinato de Inçi. Después de chantajear a su padre con hacer público que no tiene el título de abogado en el capítulo 10 de Secretos de Familia, si no lo cuenta él mismo a la prensa, llega el turno de Ilgaz.

En una visita de rutina por parte del fiscal a la prisión, el joven le revela que ya sabe que fue su padre Metin quien detuvo a Zafer de forma injustificada hace años en Secretos de Familia. «Te daré hasta mañana a las seis de la tarde para confesarle la verdad a Ceylín o lo haré yo. Te toca decidirte pronto».

Por otro lado, llega hasta manos de Çinar un vídeo de él en un bus, acompañado por Zafer, el mismo día de la muerte de este. El chico, creyendo saber quien está detrás de esta burda amenaza, se presenta en la cárcel y amenaza a Engin de muerte. Es Seda quien interviene entonces y, tal y como hizo con Yekta, le da la opción de elegir: «O confiesas por ti mismo el crimen, o mandaremos estas imágenes a la policía y que sean ellos los que investiguen el caso».

Cerca de allí, Aylín y Gül llegan a comisaría para denunciar la desaparición de Zafer. Después, hacen a Ceylín partícipe de lo ocurrido con el patriarca de la familia. La joven abogada, desolada ante la idea de no volver a ver a su padre, imprime y cuelga carteles en los que ofrece una recompensa a cualquiera que pueda dar alguna pista sobre su paradero. «Te prometo que vamos a encontrarle», le dice la chica a su madre.

Al caer la noche, Ceylín, muy triste por esta nueva tragedia, busca consuelo en brazos de Ilgaz. La chica, en un acto de total sinceridad, le revela que le ama, pero que se vio obligada a alejarse por miedo a destrozarle la vida: «No quería cargarte con mis problemas». A continuación, se lanza a besarle, pero Ilgaz le retira la cara. Le responde que él, también, la quiere, pero que no puede estar a su lado, porque hay una verdad que se interpone entre ellos ¿Le confesará lo que oculta?

Pars descubre una terrible verdad sobre su hermana Neva

Por su parte, debido a los últimos problemas familiares, Parla no está rindiendo a su mejor nivel en el club de natación, por lo que su profesor decide dejarla fuera de la siguiente competición.

Llevada por la ira, provoca que su máxima rival dentro del equipo tenga una caída en vestuarios y así poder quedarse ella con su puesto.

No contenta con esto, vuelve a contactar con Serdar, un conocido que ya le ha vendido anfetaminas en más de una ocasión. Está decidida a ganar la carrera. Lo que no sospecha es que Engin piensa aprovechar esta situación para acusarle de doparse y provocar así un importante disgusto a Osman y el resto de la familia Erguvan.

Mientras tanto, Eren se encarga en comisaría del caso de Tugce, una joven problemática a la que han detenido por robar en una tienda. Esta resulta ser hija de Özlem, una antigua novia del policía. Este último, al regresar a su despacho, encuentra una nota, que Seda ha dejado, en la que se revela que la adolescente es su hija. Tras hacerse unos exámenes de ADN, el agente confirma que todo es verdad. Es entonces cuando Engin entra en acción: «Revelarás a esa chica que tú eres su verdadero padre o lo haré yo».

Por otra parte, Pars tampoco se libra de las amenazas y los chantajes de Engin y su tía. Esta última cita al fiscal en un lujoso hotel, donde le enseña unas fotos que comprometen la carrera de su hermana Neva, una jueza, supuestamente, intachable. En las fotografías se la ve conversando, amigablemente, con dos hombres que, posteriormente, debía procesar. «Tu hermana es una corrupta y si no la denuncias tú, ya te puedes imaginar quien lo hará».

Al caer la noche, Laçin cita a su hermana en un restaurante y le pide que termine su alianza con Engin. Esta le contesta que nunca dejará de ayudarle y le recuerda que desde que se posicionó al lado de Yekta en el pasado, ya no la considera su hermana: «Nunca me merecí la canallada que él me hizo»