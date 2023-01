Lütfiye nota a Züelyha demasiado extraña y se lo comenta a Fadik en Tierra Amarga. Esta última avisa a su señora de que la mujer sabe que le están ocultando algo y sospecha que tiene que ver con su sobrino. Züleyha le pide a su empleada que siga guardando el secreto de que Fikret se ha ido a Beirut a buscar pruebas en contra de Mehmet. «Si se entera, Fikret no me lo perdonará. No podemos decirle que su sobrino está en mitad de una guerra y que no puede regresar a casa», comenta la viuda de Demir.

Por otro lado, la enemistad entre Fadik y Cevriye no hace más que aumentar. Sobre todo, porque la segunda no para de alagar a Gaffur en busca de su favor y su protección. Fadik no está nada contenta con que la recién llegada le haya dado la espalda a Rasit solo por interés. Por supuesto, el nuevo capataz no hace nada al respecto, simplemente, se deja querer.

Lütifye se pone de parte de Rasit y Fadik en su batalla contra Gaffur

El puesto se le ha subido tanto a la cabeza a Gaffur que termina exigiéndole a Rasit que no coma en la misma mesa que él. Esto no gusta para nada a Fadik, que sale en defensa de su marido. «¿Se puede saber qué es lo que te pasa? Tú antes no eras así», le recrimina al viudo de Saniye. Rasit le pide a su esposa que no se meta en problemas por él: «No vale la pena enfrentarse a alguien como este tipo».

En ese instante aparece la señora Lütfiye y pone orden en las cocinas. La señora obliga a Gaffur y a Cevriye a dejar comer a Rasit en si misma mesa: «Aquí no se discrimina a nadie». Mientras tanto, Züleyha trata de comunicarse con la policía de Beirut para pedir información sobre Fikret y Çetin. La mujer tiene miedo de que sus amigos hayan muerto por culpa del fuego cruzado.