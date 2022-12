Fikret sigue firme en su decisión de no hablar a Züleyha mientras Mehmet forme parte de su vida en Tierra Amarga. Ambos se encuentran en el colegio electoral para depositar su voto y él evita dirigirle la palabra. Züleyha le espera a la salida y le confronta. «¿Hasta cuándo vas a tener esta actitud conmigo? No quiero que estemos peleados», dice ella tratando de calmar las aguas. No obstante, Fikret no cambia de postura y continúa a la defensiva: «Te dije que no te dirigiría la palabra hasta que echarás a Mehmet de tu lado y así será», comenta, poniendo fin a la conversación.

De repente, ambos son sorprendidos por el ruido de una fortísima explosión. Los dos se acercan a ver qué ha ocurrido y Züleyha entra en pánico al darse cuenta que fue el coche de Mehmet el que estalló por los aires. El vehículo está envuelto en llamas y no sabe si su amado se encontraba dentro o no: «Por favor, necesito saber si está bien».

Gaffur o Rasit ¿Quién será el nuevo capataz?

En ese instante, Mehmet sale del hotel donde se está hospedando. Züleyha corre a su encuentro desesperada y se lanza en sus brazos: «Dios mío, menos mal que no estabas en el coche. Pensé que te había perdido». Fikret, con ojos llorosos mira la escena. Si algo le ha quedado claro es que Züleyha nunca renunciará a Mehmet por él.

Por otro lado, Gaffur trata de ganarse a los trabajadores de la hacienda Yaman para que le elijan como el nuevo capataz tras la muerte de Saniye. No obstante, no lo tiene nada fácil, pues Rasit es su contrincante y no piensa darse por vencido a la primera de cambio.