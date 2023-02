Çetin está muy contento con la llegada de Zeynep a Çukurova en Tierra Amarga. La joven le da el pésame por la muerte de su esposa en el capítulo del martes de Tierra Amarga. «Escuché lo que ocurrió. Lo siento mucho. No te merecías perder a una mujer tan buena y tan noble, amigo», le dice la recién llegada a su amigo. Ambos se marchan a comer a un restaurante donde se encuentran con Lütifye. Çetin la presenta como la nueva alcaldesa del pueblo ante Zeyenp: «Es una mujer fantástica».

Las dos congenian enseguida y Zeynep le explica que le han destinado a Cükurova como profesora: «La verdad es que me alegro de volver al lugar donde crecí». Finalmente, los tres terminan compartiendo la mesa. Mientras tanto, Hakan está muy feliz por haber recuperado a Züleyha. No solo se desvive por hacerle feliz a ella, sino, también, a sus pequeños hijos, quienes parecen llevarse bastante bien con su nuevo padrastro.

Lütifye le dice a Züleyha que decidió abandonar la mansión Yaman

Al caer la noche, Fikret cena con Çetin, a quien le confiesa no estar pasando por un buen momento, luego de la reconciliación de Züleyha con Hakan. Incluso, le manifiesta su deseo de marcharse de la ciudad y poner tierra de por medio. No obstante, asegura que no puede hacerlo, pues hay demasiadas cosas que le atan al lugar, como es la necesidad de hacer justicia por el cruel asesinato de su tío Alí Rahmet.

Por su parte, Lütifye habla con Züleyha y le dice que tomó la decisión de abandonar la mansión: «Tú harás una nueva familia con Hakan y creo que es hora de que deje este sitio. Tú siempre me has tratado como algo más que una invitada, pero todo tiene su comienzo y su final». Züleyha acepta la resolución de Lütifye, pero con una condición: «Vendrás cada vez que quieras a visitarnos».