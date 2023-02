Ahmet descubre que Iffet está embarazada en La venganza de Iffet. Sintiéndose humillado por su hija, el estricto hombre comienza a golpearla sin piedad. No solo llena su cuerpo y alma de moretones. Además, la echa a la calle y, delante del resto de vecinos, comienza a insultarla y a renegar de ella. «A partir de ahora no eres mi hija. Me das vergüenza y no pienso compartir mi techo contigo. Eres una deshonra para mí», comenta furioso el hombre.

Iffet no puede hacer otra cosa que resignarse a su vecino y suplicar a su padre que deje de violentarla, por ella y por el bebé que espera. Por fortuna para la joven, Ali Ishan, su nuevo jefe, la socorre y la lleva la hospital. El empresario es el encargado de darle la noticia de que, a causa de los golpes sufridos, ha perdido a su hijo.

Ahmet sufre un infarto tras pelear con su hija pequeña

La joven, víctima de un profundo dolor, rompe a llorar. Si algo bueno pensaba sacar de todo aquello que le estaba sucediendo, era su pequeño, aquel que creía en su vientre, sano y salvo, hasta que su padre decidió descargar toda su furia contra ella. Ali Ishan decide entonces que Iffet se marche a su gran mansión, donde podrá seguir trabajando como empleada y, además, recibirá todos los cuidados necesarios hasta que se recupere del todo.

Por otro lado, Cemil parece no mostrar incomodad alguna al saber lo ocurrido con Iffet. El taxista está decidido a pasar página y para eso, se centra en organizar una fiesta de compromiso con Betül. Esta última, por su parte, está encantada con la idea de unir su vida a a la del hombre que siempre ha amado, aunque para esto tenga que pisotear la felicidad de su supuesta amiga.

Pasados los días, Iffet encuentra un inesperado apoyo en Ali Ishan, pero no todos en la mansión del empresario lar reciben con los brazos abiertos. Además, Ahmet sufre un percance médico al enfrentarse a su hija menor, pero, ni siquiera, cuando está a punto de fallecer, se muestra compasivo con Iffet, quien se preocupa por su salud.