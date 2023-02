La semana pasada, en los capítulos de Hermanos, Ogulcan empujó a Emir y este terminó inconsciente en el suelo, mientras que Sengül descubrió un importante secreto de Ilknur. En el episodio 36 de esta semana en Hermanos, Ogulcan confesó que fue él quien empujó a Emir cuando este discutía con Ömer. El malherido fue internado en el hospital, donde permaneció en coma inducido, mientras que Ogulcan tuvo que ingresar en prisión, acusado de agresión, hasta que se celebrase el juicio o retirasen la denuncia que había en su contra. «Voy a hacer que pagues por provocar que mi hijo esté en semejante estado», le dijo una histérica Senur al chico.

Dispuesto a conseguir el dinero para contratar a un buen abogado, Orhan, tras no conseguir un adelanto de su sueldo en el supermercado, recurrió a un prestamista, quien le hizo una seria advertencia: «Si no me pagas en tres meses el dinero que te doy, te quitaré lo que tienes». El tío de Ömer y Asiye prometió que le devolvería hasta la última lira.

Por su parte, Sengül no pensaba dejar que su hijo siguiera malviviendo en una cárcel de mala muerte, por lo que le recurrió a Ilknur. «Necesito que intervenga a su favor. Ayer hubo una pelea y hasta recibió varios puñetazos. Si sigue ahí, me lo van a matar», explicó Sengül, desolada. Ilknur prometió convencer a su hermana para que retirase la denuncia, pero a cambio quería algo: que le permitiera llevarse a Emel con ella.

Asiye rechazó la ayuda de Doruk y rompió con él

Sengül, a espaldas de su familia, le entregó a la pequeña a Ilknur, quien prometió regresar a por Ömer y Asiye, también. Mientras tanto, Ogulcan salió de prisión después de que se hubiera retirado la denuncia que le mantenía atado a la cárcel. Además, Emir parecía reaccionar y Senur se alegró, pues confiaba en que su hijo regresaría pronto a casa con ella.

Por otro lado, Ayla tendió una trampa a Süzan con ayuda de Akif y Nebahat. Le hizo creer a Resul que su asistente estaba pasando información a sus competidores, por lo que este decidió despedirla: «Nunca pensé que me traicionarías de esta forma. Me siento decepcionado y triste por haber confiado tanto en ti». Mientras tanto, Doruk trató de acercarse a Asiye, pero esta, dolida por cómo había tratado a su familia, últimamente, rechazó su ayuda y, también, su compañía.