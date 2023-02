Con el paso del tiempo, Yildiz comienza a hacerse indispensable para Halit hasta el punto de que este se escapa de una de las aburridas fiestas que organiza su esposa para ir a verla en Pecado Original. «No puedo beber nada que no esté preparado por su manos», le dice él tras llamar a su puerta. Yildiz le pide que se marche, pues no quiere despertar a su hermana Zeynep, quien, además, no sabe nada acerca del trato que hizo con la señora Ender en los capítulos de Pecado Original.

La empleada agasaja a su jefe, pero, al mismo tiempo, trata de poner barreras entre los dos, para captar así su interés. Además, Yildiz trata de averiguar quién es el amante de Ender, pues cree que esta información podría valer mucho dinero para ella: «Quizá si descubro quién es la persona con la que Ender engaña a Halit, pueda obtener un pago extra».

Zeynep es atacada por unos ladrones al evitar un robo

Por otro lado, Zeynep conoce al que será su nuevo jefe, el señor Alihan. Este es un hombre frío, estricto con su trabajo y, además, íntimo amigo de la familia Argun. Las cosas entre ambos no comienzan bien, pero mejoran cuando la muchacha se enfrenta a unos atracadores para proteger unos importantes documentos relacionados, directamente, con Alihan. Este le agradece su valentía e, incluso, insiste en llevarla a un hospital. Algo que ella declina: «No creo que sea necesario, gracias».

En una nueva fiesta organizada por Ender, Zehra presenta ante su padre a Sinan y a su madrastra, uno de los cirujanos plásticos más importantes de la ciudad y un “íntimo” amigo suyo. Lo que la chica no sospecha es que el médico es el amante de Ender, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Mientras el resto de presentes están distraídos, la pareja abandona la sala para dar rienda suelta a su pasión. «Te juro que pronto estaré separada», le dice Ender a su amado sin detallar su plan.

La mañana de después, Ender habla con su hermano Caner, quien, por supuesto, no es del agrado de Halit y le cuenta que quiere terminar con su matrimonio: «Estoy harta de sus groserías y su falta de amor hacia mí». El joven trata de hacerle cambiar de opinión, pues teme quedarse sin el dinero que puede proporcionarle su cuñado