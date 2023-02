Çukurova recibe con gran alegría la decisión de la Züleyha del capítulo del martes de Tierra Amarga, quien ha resuelto donar toda la fortuna que ha heredado de su difunto marido Hakan al sus vecinos más necesitados. «No quiero que nadie en esta zona vuelva a sufrir calamidades. Estoy segura de que este dinero será muy bien invertido por las autoridades de nuestra querida ciudad», comenta la mujer ante la prensa en Tierra Amarga.

Quien no se toma nada bien esta noticia es Çolak, que no está de acuerdo con repartir el dinero entre los más necesitados. Él quiere seguir teniendo un control absoluto sobre las tierras de Çükurova y sobre su gente. No obstante, este no es el único revés que sufre el ambicioso hombre a lo largo del día.

Unos inspectores de sanidad cierran el restaurante de Çolak

Al llegar a su restaurante, se encuentra con la noticia de que un par de inspectores de sanidad están analizando el local. Tras encontrar carne en mal estado y una cocina poco higiénica, los hombres se ven obligados a clausurar el local hasta que Çolak se comprometa a cumplir con la normativa vigente. Este último monta en cólera y culpa a la señora Lütfiye de los sucedido, pues cree que ella fue quien envió a los inspectores.

Durante la noche, Çölak contrata a un hombre para que sabotee el coche de Lütifye y así esta tenga un accidente. Por suerte, un par de hombres que guardan la casa de la alcaldesa, encuentra al hombre y dan aviso a las autoridades. El saboteador confiesa quien fue la persona que le pagó y el fiscal inicia un operativo para capturar a Çolak.