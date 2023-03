Alihan y Zeynep pasan cada vez más tiempo juntos en Pecado Original. Asistente y jefe ya no pueden ocultar cuanto se gustan y no hacen el mínimo esfuerzo en fingir indiferencia. Alihan está encantado con la espontaneidad y la humildad de su amada, sin embargo, esta, comienza a temer que las diferencias sociales entre los dos terminen por separarles. Igualmente, no quiere que su romance salga a la luz, pues teme que la gente crea que ella se ha fijado en él por puro interés.

Durante una velada en casa de Alihan, la situación entre los dos se tuerce y termina con Zeynep saliendo muy triste de casa de su jefe. El ambiente se tensa aún más cuando, al día siguiente, Alihan pide ayuda a otra empleada para hacer cargo de unos asuntos importantes y desplaza a Zeynep, quien teme que esto termine afectando a su trabajo.

Halit aprovecha cada ocasión para estar cerca de Yildiz

De repente, una de sus compañeras le dice a Zeynep que necesita que vaya de forma urgente al aeropuerto a recoger unos papeles. No obstante, cuando llega hasta allí, está Alihan esperándola al lado de su avión privado. Le confiesa que estuvo toda la mañana ignorándola para ver hasta que punto se ponía celosa. Acto seguido, la obliga a tomar asiento en el avión y ponerse el cinturón. «Voy a secuestrarte y a llevarte a un lugar que siempre quisiste conocer», dice el hombre.

Por otro lado, Halit está cada día más contento con la presencia de Yidiz en su empresa, que se esfuerza en prepararle todas las mañanas el mejor café del mundo, hacerle compañía y, por supuesto, ir ganándose su confianza y su corazón. El hombre, incluso, aprovecha las pequeñas apariciones de la joven en su oficina para conversar con ella y conocerla mejor.