La relación entre Alihan y Zeyenp no ha empezado de la mejor forma en Pecado Original, sobre todo, para la chica, quien, tras los continuos ataques de Ender y de Zerrin tiene miedo de perder a su amado para siempre en el capítulo 7 de Pecado Original. «Si fuera una personal normal, sin tanto dinero, ni tanto poder, creo que todo sería mucho más fácil. Necesito a alguien que me diga que esto no está funcionando», se desahoga la joven con su hermana, que le insta a seguir luchando por el hombre al que quiere.

Por otro lado, Ender trata de sembrar la discordia en la familia Argun contándole a Zehra y a Lila que su padre está internado en Yildiz: «Fue por ella por quien mi matrimonio se terminó de la noche a la mañana». Por supuesto, ninguna de las dos hermanas cree en su palabra y, menos aún, cuando las salidas de su padre con diferentes amigas comienzan a ocupar lar portadas de los principales periódicos de la ciudad.

Yildiz cree que Halit tiene interés en otra mujer

Justamente, un de estas instantáneas altera sobremanera a Yildiz. La joven lee en un portal de internet que se relaciona a Halit con una mujer de la alta sociedad llamada Azra. Yildiz tiene miedo de que su jefe pueda poner los ojos en otra que no sea ella y su idea de conquistar termine derrumbándose. Así pues, piensa adelantar la segunda fase de su plan.

De nuevo en las oficinas de Alihan, este trata de explicarle a Zeynep que no permitirá que nadie les separe. No obstante, al joven no confía en sus palabras y tampoco en el futuro de su relación, por lo que decide poner punto y final a su romance. «Creo que lo mejor es que dejemos de vernos y solo seamos compañeros de trabajo», sentencia la chica.