Tras cumplir con las órdenes de su marido y alejarse de Cemil, Iffet le pide a Ali Ihsan que rompa con Yasemin en La venganza de Iffet. Este se niega e Iffet se presenta en la compañía gritando a los cuatro vientos que su esposo tiene una amante. Yasemin, que lo escucha todo, se marcha llorando a su despacho. Alih Ihsan va tras ella y le propone poner fin a su romance para no hacerla sufrir. «Sabes que no quiero dejarlo. No puedo resistirme a ti», responde ella abrazándole.

Ya en la mansión, Iffet vuelve a la carga y provoca a Ali Ihsan con el tema que más le duele. «Podré ocultarle a todo el mundo que amo a Cemil, menos a ti. Cada vez que me mires verás a una mujer enamorada de otro hombre», le dice desatando la ira de su marido, quien la agarra con violencia y le exige que no vuelva a hablar de Cemil.

Cemil y Nil se marchan a vivir a la mansión

Ali Ihsan compra la casa en la que Cemil vive con su madre enferma. El extaxista, agobiado y sin dinero, recurre a una de sus artimañas para vivir a costa de su suegro. Consciente de que Nil acaba de reconciliarse con su padre, Cemil le pide que se instalen juntos en la mansión para empezar de cero y limar asperezas. La muchacha acepta encantada, pues está harta de vivir en la miseria. Cuando la pareja aparece por sorpresa en la mansión interrumpiendo una cena familiar, Iffet monta en cólera. Si embargo, Ali Ihsan quiere tener a su hija cerca y les permite quedarse.

Iffet se encuentra a Cemil saliendo de la ducha y aunque intenta huir de él, este la retiene. «No te acerques, me das asco», miente Iffet, evitando un beso que podría poner en peligro sus vidas. Pero, Cemil no piensa rendirse, sabe que vivir en la mansión es solo otra excusa para reconquistarla. Mientras tanto, Erhan le propone matrimonio a Betül.