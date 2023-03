Eren volvió a tener una pelea con Fatih, después de que este descubriera que el comisario era el verdadero padre de Tügce en el capítulo 25 de Secretos de Familia. La discusión entre ambos subió de tono y llegaron a las manos. En mitad del forcejeo, Fatih sacó un cuchillo y apuñaló al policía en el abdomen. Este huyó del lugar en su coche y trató de llegar a un hospital. Sin embargo, debido a la pérdida de sangre, se vio obligado a detener su vehículo en el arcén de una carretera cercana, donde se quedó inconsciente.

Tügce, al no tener noticias de su padre, dio aviso a Metin, quien inició un operativo de búsqueda en Secretos de Familia. Más pronto que tarde, dieron con el comisario, que seguía en su coche, desangrándose. Los médicos lograron estabilizarle y le operaron, a vida o muerte en el hospital, mientras que Ilgaz investigó quien fue la persona que trató de matar a su amigo. Fue la propia Tügce quien señaló a su padrastro como el culpable y gracias a la colaboración de la adolescente, lograron detener a Fatih. Mientras tanto, Eren salió bien librado de la operación y recibió el cariño de todos sus seres queridos.

Por otro lado, Yekta visitó a Serdar en prisión para saber cuál era esa información tan valiosa que pensaba darle a cambio de que le ayudase a salir de la cárcel. El recluso compartió con el abogado que Zafer estaba muerto y que fue Çinar quien acabó con él. Además, le señaló el lugar en el que, por orden de Engin, enterraron al pescador. «Pedí ayuda a un amigo y lo dejamos bien sepultado en mitad del bosque. Con mis indicaciones no os será muy complicado dar con el cuerpo», explicó ante un feliz Yekta, quien creía haber encontrado la pieza clave para destruir las vidas de Ilgaz y de su odiada Ceylín.

Cerca de allí, Pars siguió adelante con sus casos de la fiscalía y trató de ayudar, en lo que podía, a Derya. La cercanía entre ambos era más que evidente y los dos ya no disimulaban tanto, lo atraídos que se sienten el uno por el otro. A su vez, Ceylín habló con Parla y descubrió los sucios negocios en los que se había metido la joven y, también, Tügce y Çinar. Por supuesto, prometió ayudarles, pero, a cambio, la pandilla debía dejar a un lado sus actividades delictivas.

Yekta descubrió quién fue la persona que mató a Çinar

Al caer la noche, Yekta llegó junto con Cüneyt al lugar señalado por Serdar y, después de mucho cavar, dieron con el cadáver de Zafer. Ambos abogados decidieron dejarlo semienterrado, para que, así, algún excursionista lo encontrase y diese aviso a las autoridades cuanto antes.

El plan resultó perfecto. La mañana de después, unos senderistas avisaron a la policía del hallazgo de un cuerpo sin vida. Ilgaz y Metin se trasladaron al lugar. El primero, al ver las ropas que traía el occiso, empezó a sospechar que se trataba de Zafer. «Son las mismas prendas que llevaba mi suegro el último día que Gül le vio con vida», dijo el ahora de nuevo fiscal a su padre, quien se mostró aterrado ante la idea de que todo se descubriera y su hijo menor terminase en la cárcel. Desesperado, decide pedirle ayuda a Merdan. «Tú sabes cómo solucionar estas cosas», le dijo el oficial a su padre.

Por otra parte, Aylín decidió terminar su matrimonio con Ösman y, además, le contó a Shiver que su esposa Zümrüt y su marido habían sido amantes durante mucho tiempo. Después, Aylín se topó con la propia Zümrüt en el portal de su casa y esta última le dijo que por su culpa se vio obligada a abortar a su hijo: «Shiver no quería que mi bebé naciera al saber que era de Ösman. Ahora me envía a vivir con mi madre. Espero que tu conciencia no te deje descansar nunca más».

Por su parte, Ilgaz, con mucho tacto, le habló a Ceylín acerca de la aparición de un cadáver en el bosque. Después, la llevó a la morgue para que reconociera las pertenencias de su padre, pues el cuerpo del fallecido estaba en un estado deplorable. La abogada se echó a llorar al darse cuenta de que, en verdad, se trataba de su progenitor.