Ceylín le dice a Ilgaz que desea ver el cuerpo de su padre en Secretos de Familia. Este le aconseja no hacerlo, pues, según las primeras pruebas, el cuerpo lleva enterrado más de tres meses y no es una visión para nada agradable. La forense se acerca hasta la abogada para recoger unas muestras de ADN y compararlas con el sustraído del cadáver encontrado. Para desgracia de Ceylín, los resultados son irrefutables. Efectivamente, se trata de su querido y amado padre.

Después de un intenso ataque de ansiedad, algo más calmada, la abogada se presenta en casa de su madre. Junto con Ilgaz, asume la complicada tarea de informarle, tanto a ella, como al resto de la familia, del fallecimiento de Zafer. Gül, que no puede soportar la noticia de la pérdida de su marido, comienza a lanza objetos contra las paredes, platos al suelo y se derrumba sobre sus hijas, quienes, a duras penas, logran sostenerla.

La noticia del hallazgo del cuerpo de Zafer no tarda en llegar a oídos de Metin, quien, a su vez, se lo comunica a Çinar. Este tiene tal ataque de pánico que le pide a su abuelo que le ayude a salir del país: «Necesito un pasaporte falso o algo». Merdan, decepcionado por la cobardía de su nieto, le reprocha que no sea capaz de quedarse y afrontar las consecuencias de sus actos si es que llegan a descubrir que él mató al pescador. Metin, por su parte, le pide a su hijo que se tranquilice, al mismo tiempo que le promete que hará todo lo que esté en su mano para evitar que vaya a prisión: «Ya confiaste en mí una vez, ahora necesito que vuelvas a hacerlo».

Por otro lado, Pars se preocupa por Derya al saber que está se encuentra recibiendo amenazas. Incluso, su acosador, se atreve a dejar un animal muerto encima del coche de la fiscal a modo de advertencia. En un primer momento, Derya trata de no darle mucha importancia al tema, pero, pronto, se percata de que alguien ha comenzado a seguirla y su miedo se vuelve real. Pars promete que le ayudará a investigar quien está detrás de todo.

Eren hiere a Metin sin saber que se trata de él

Cerca de allí, se celebra el funeral de Zafer. Ceylín se emociona al ver la cantidad de gente que asiste al cementerio para darle un último adiós a su padre. Antes de abandonar el campo santo, la abogada se arrodilla ante la tumba de su padre y le jura que hará hasta lo imposible para averiguar quién fue la persona que le arrebató la vida: «No descansaré hasta hacer justicia por ti».

Dicho y hecho, Ceylín se pone manos a la obra y tras llorar lo justo y necesario por la muerte de su padre, se incorpora a la investigación para dar con el asesino. Por supuesto, Metin se ofrece a dirigir las pesquisas, con el único propósito de conocer de cerca todos los detalles del caso y poder manipularlo a su favor para evitar ver a su hijo entre rejas. Tal es su empeño, que consigue hacer parecer a un delincuente de poca monta de nombre Yavuz, como el supuesto culpable de la muerte del pobre Zafer. Yekta, por su parte, no piensa dejar que Metin se salga con la suya, por lo que le ofrece a Yavuz sus servicios como abogado. «No voy a permitir que cargues con un crimen que no has cometido. Sería una injusticia», le dice al recluso tras presentarse ante él en comisaría.

Con el paso de los días, Metin sigue amañando la investigación hasta el poner pruebas en el piso de Yavuz para que no quede duda de su culpabilidad. Eren está a punto de pillarle, por lo que Metin se ve obligado a atacarle por la espalda para evitar ser descubierto por su compañero. En una fracción de segundo, Eren, sin ver la cara a su jefe, logra herirle en el brazo. Al día siguiente, el policía observa que Metin comienza a sangrar y, para su decepción, sospecha que este y su agresor son la misma persona