Iffet quería acabar con todo y después de escribir una carta de despedida, alquiló una habitación de hotel para suicidarse en los capítulos 56 al 62 de La venganza de Iffet. Antes de lanzarse al vacío desde la terraza, Cemil apareció para quitarle la idea de la cabeza. «Yo soy el que debe morir. Si tú saltas, yo también saltaré. Moriremos juntos», le dice, convenciéndola al instante. La pareja se abrazó y tras un romántico beso, Cemil prometió que nunca más la dejaría sola y que lucharían juntos para librarse de Ali Ihsan.

Erhan se mudó a casa de Betül. El plan ra fingir que se habían casado para que todo el mundo pensase que el bebé que espera Betül es de él. Mientras tanto y de camino a casa, Ahmet recibió una paliza de un grupo de desconocidos. Afortunadamente, las heridas no fueron graves y el anciano solo permaneció unas horas en el hospital.

Ali Ihsan amenazó con matar a Cemil si Iffet se acerca a él

Iffet volvió a la mansión y quemó la carta de despedida. Pero, una avispada Emine recuperó un trozo en el que se podía leer: “nunca te he olvidaré”. La sirvienta, convencida de que se trataba de una nota de amor dirigida a Cemil, se lo hizo saber a Dilek, quien se lo comunicó a su hermano. Ali Ihsan, furioso, amenazó a su esposa con matar a Cemil si volvía a acercarse a él.

Iffet le contó el verdadero significado de la carta y le mintió prometiéndole que Cemil ya no formaba parte de su vida. Sin embargo, Ali Ihsan no se creyó ni una palabra. «Si es cierto lo que dices, demuéstramelo. Si te has olvidado de él, ten sexo conmigo». Iffet le rechazó, pero el empresario la convenció asegurando que, si se entregaba a él, firmaría los papeles de divorcio y le devolvería su libertad. Tiempo después, Cemil terminó amenazando al empresario, antes de fugarse con Iffet