La serie turca Hermanos, que emite Antena 3 los lunes y martes en prime time, está consiguiendo muy buenos datos de audiencia y sus intérpretes cuentan ya con un gran séquito de fans en nuestro país. Uno de ellos es Halit Özgür Sarı, que conquistó a la audiencia pese a que solamente estuvo durante las primeras temporadas de la ficción. Encarnó a Kadir, el bondadoso y trabajador hermano mayor de los Eren, que acabó falleciendo en un accidente de tráfico.

El apuesto actor nació el 4 de octubre de 1993 en Estambul. De ascendencia árabe por parte de su abuelo, es un gran amante del fútbol y seguidor del Fenerbahçe. De pequeño quería ser astronauta, pero se graduó en Economía en la Universidad Bilgi de Estambul. Está considerado como una de las jóvenes promesas entre el mundo actoral turco, aunque ya tiene casi 30 años. En alguna entrevista ha asegurado que su físico no le importa demasiado y que su objetivo no es ser famoso. De hecho, confiesa que le da igual que lo reconozcan por la calle.

Sin embargo, su carrera comenzó como modelo durante sus años de escuela secundaria y universidad y se convirtió en el rostro de muchas marcas. Fue más tarde, tras insistirle mucho su hermana para que se dedicase a ser actor, cuando comenzó a estudiar Actuación, de la mano de la actriz turca Esra Kızıldoğan, en el Basic and Advanced Acting Craft Studio.

Le encantan los animales, y se considera algo supersticioso. "Tengo un collar que me compró mi madre y siento que voy a tener mala suerte si no lo uso, y si no me pongo mi aceite para el pelo después de salir de la ducha, ese día definitivamente va a ir mal", aseguraba en una entrevista entre risas.

Su carrera comenzó en 2018 con la serie de televisión Diriliş: Ertuğrul, pero su gran oportunidad llegó de la mano de Netflix y la primera serie turca de la plataforma, El protector, que protagoniza Çagatay Ulusoy, desde 2020. Últimamente ha trabajado en cine, en dos películas, El verano pasado (2021) y Lección privada (2022). Después de Hermanos, se embarcó también en otra serie, Confidencial.