Alihan trata de explicarle a Zeynep por qué no llegó el día que ella cogió su avión a Atlanta. Le cuenta que tuvo un problema familiar en el capítulo de ayer de Pecado Original, pero que si pensaba ir al aeropuerto. La chica, que ya no soporta más vaivenes emocionales, le pide a que exnovio que la deje en paz. «Si de algo estoy segura es de que ya no quiero que me afecte tu inestabilidad. Ya no lo aguanto», comenta, dando por finalizada la conversación.

Por otro lado en Pecado Original, Yildiz ha salido a tomar algo con Defne, quien se ha convertido en una gran amiga, o eso es lo que ella piensa. Lo que no sospecha es que la joven es una eterna pretendienta de su esposo y no está dispuesta a renunciar a sus propósito de conquistarle ¿Logrará meterse en mitad de matrimonio con ayuda de Ender?

Ender manipula a Erim para cosneguir ciertos beneficios

Cerca de allí, Ender sigue usando a Erim para trata de sacar provecho del dinero de Halit. Con sutileza, insta a su hijo a pedirle a su padre un chofer para ella: «Ahora que tu tío está trabajando en la empresa de Alihan, no tengo a nadie que me lleve a mis compromisos y, la verdad, estoy harta de ir en taxi». El adolescente le promete que hablará con su progenitor.

De regreso a la mansión, Yildiz le cuenta a Halit que estuvo tomando un café con Defne. El hombre, a duras penas, logra disimular la incomodidad que le produce saber que su esposa está frecuentando a la mujer que le trata de seducir. Está a punto de sucumbir a a la idea de pedirle que se aleje de ella, pero eso sería obligarse a sí mismo a confesarle el motivo por el que no quiere que se siga juntando con Defne, por lo que prefiere callar.