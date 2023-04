Por mucho que le duela, Iffet sigue tratando de alejar a Cemil de su vida. Es cierto que le ama con locura y que nunca ha dejado de quererle, pero la joven encuentra mil obstáculos y razones por las que no pueden estar juntos. Cree que si siguen empeñados en vivir su amor al margen del resto, lo único que conseguirán es hacerse daño.

Por contra, él, que continúa esperanzado de recuperar a su amada, toma una decisión crucial para ambos que podría provocar la vuelta de la pareja en La venganza de Iffet. Mientras tanto, Dilek habla con iIffet y le pide que renuncie, voluntariamente, a la parte de la herencia de su hermano que le corresponde por ser su viuda: «Le hiciste mucho daño y no te mereces ni una lira de su dinero».

Betül quiere reconquistar a Cemil, pero esta la rechaza

Por otro lado, Betül no pierde la esperanza de reconquistar el corazón de Cemil. No obstante, este último sale corriendo de su lado cada vez que tiene ocasión y le deja muy claro que la única persona a la que ama se llama Iffet. Esta, por su parte, trata de mantener las distancias con su amado, aunque no será tan fácil como él pensaba.

Días más tarde, la noticia del embarazo de Iffet llega a oídos de su familia y, también, a los de los familiares del fallecido Ali Ishan. Concretamente, Dilek teme que el futuro retoño lleve su sangre y, por lo tanto, tenga parte de la herencia del difunto. Mientras tanto, Erhan trata de acercarse a Betül, pero ni sus buenas intenciones le hacen cambiar de opinión respecto a Cemil.