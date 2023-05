Malas noticias para los seguidores de 'Verdad Oculta' en nuestro país. Según ha podido confirmar Diez Minutos, Divinity ha decidido retirar de la parrilla de programación la serie turca, que a su vez es una adaptación de la serie coreana ‘Innocent Defendant’ ambientada en Estambul.

Señores de Mediaset ya nos quitáis salvame pero también quitáis una super serie en Divinity la serie verdad oculta como sigáis así no sé quién os va haver — Encarna Rodriguez (@encarnaleiva10) May 20, 2023

Los fans de la serie que se emitía los viernes en el canal de Mediaset ya llevaba varios días enfadada y temiéndose lo peor. "Señores de Mediaset ya nos quitáis Sálvame pero también quitáis una super serie en Divinity la serie 'Verdad Oculta' como sigáis así no sé quién os va a ver", decía un espectador por Twitter. "'Verdad oculta' es la mejor serie de Divinity como siempre la quitáis para poner porquería", dice otro. Lamentablemente, la serie turca ya no se podrá ver más en Divinity, pero como consolación, al menos estará disponible en Mitele Plus, la app de Mediaset.

Divinity

De los cambios de horario a la cancelación de 'Verdad Oculta'

A pesar de que la decisión no ha sentado nada bien, la estrategia de Mediaset se veía venir. La serie turca se estrenó en España en Divinity el lunes 10 de abril en horario prime time, a las 22.30 horas. Las cifras de audiencia no fueron las mejores, y hace dos semanas, a principios de mes, Mediaset decidió retrasar el inicio de los capítulos hasta la 1.15 horas de la madrugada, lo que ha terminado de matar las posibilidades de éxito de la novela. "Qué se puede esperar, es siempre lo mismo", "es un despropósito", "no estoy de acuerdo y lo dejaré de ver", lamentaron ya los telespectadores por entonces.

Divinity

'Hicran. En busca de mi hija', el nuevo estreno de Divinity

Divinity ya promociona su nueva serie turca que sustituirá ‘La tempestad’. Tras el final de la ficción protagonizada por William Levy llegará ‘Hicran. En busca de mi hija’, la nueva apuesta del canal femenino de Mediaset. Una historia donde el sexto sentido de una madre será crucial para cambiar el destino de su vida.

Hicran (Elçin Zehra İrem) es una mujer que noche tras noche se despierta con la misma pesadilla: ella intentando alcanzar a su hija, de la cual, en la vida real, cree que murió al nacer.

Aún así, la joven se aferra al pensamiento de que está con vida, a diferencia de todos los que la rodean, totalmente convencidos de que murió. Un día conoce a Melek (Nisa Sofiya Aksongur), una niña a la que vio encerrada en un coche sufriendo un ataque respiratorio.

Divinity

Hicran la rescata pero debe padecer un malentendido con la policía que interpretó absurdamente el incidente. Las imágenes encontradas por la autoridad confirman su verdad y recupera la libertad.

Como agradecimiento por haberle salvado la vida a su hija, Emre (Berk Bakioğlu), al ver que Hicran está desempleada, le ofrece que sea la niñera de la pequeña. Así la joven llegará a la mansión y a su nuevo trabajo sin saber nada sobre la verdadera historia y el origen de Melek.