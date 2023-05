Kenan le dedica a Hazal unas bellísimas palabras de amor. Una declaración que, en realidad, proviene de Aziz, quien no sabe cómo explicarle a su hija lo importante que es en su vida y que si no pudo estar a su lado tras su nacimiento, no fue porque no quisiera. No obstante, Hazal no entra en razón y no parece querer saber nada de su progenitor.

La muchacha, que no quiere que su amado se involucre en sus temas personales, le pide que corte todo el contacto con Aziz, pues teme que acaba manipulándole. El marinero intenta convencer a su amada de darle una oportunidad a su padre, pero ella se niega. Todavía se siente engañada: «Nadie se atrevió nunca a decirme la verdad y siempre me mintieron a la cara».

Por otro lado, el intento de asesinato de Ebru ya ha llegado a conocimiento de casi todo el mundo, destapando así la verdadera cara de la joven. Esta última no puede controlar sus instintos, ni su maldad, ni su odio, y termina asesinando a sangre fría a la madre de Vural en un acto que tendrá gravísimas consecuencias.

Toda la familia se encuentra desolada tras la dramática muerte de la matriarca del clan. Vural, que ha salido de prisión, pone todo su empeño en conocer quién es el autor del disparo mortal que recibió su progenitora. Además, la ira del empresario se descontrola, totalmente, cuando, al fin, ve las imágenes del beso entre Hazal y Kenan. Ahora sí, la pareja está en serios problemas.