Alihan llega borracho a casa. Ender va a su cuarto para ver cómo se encuentra y, cuando está a punto de marcharse, el empresario le agarra del brazo y le pide que se quede. Por supuesto, la está confundiendo con Zeynep, la única mujer que ocupa sus pensamiento, ya sea estando ebrio o sereno. «Quédate a mi lado, por favor», dice Alihan en Pecado Original.

Ender ve en este momento una oportunidad perfecta para sembrar la discordia entre su marido y Zeynep. Con sumo cuidado, desvista a Alihan. Ella se quita la bata que cubre parte de su cuerpo y se cuela en la cama. Después se acerca a su esposo y hace una foto de ellos dos entre las sábanas. Acto seguido, se da la vuelta y se pone a dormir.

Kemal sigue tratando de acercarse a Yildiz

La mañana de después, Alihan se despierta y observa con estupor que a su lado está Ender. No entiende que es lo que ha ocurrido, pero no cree, como ella le dice, que hayan pasado la noche juntos. «Hakan y yo te metimos en la cama. Luego me suplicaste que no me fuera y…bueno, yo no soy de piedra», sigue manteniendo Ender, ante la mirada furiosa del ejecutivo.

Posteriormente, Alihan, harto de compartir la casa con Ender, toma la decisión de marcharse de la casa: «Estás dispuesta a todo por retenerme y no lo voy a permitir». Mientras tanto, Kemal sigue tratando de acercarse a Yildiz ahora que viven bajo el mismo techo. Ella, por supuesto, trata de evitarle a toda costa