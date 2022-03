Álvaro descubre que Lino empeñó unos pendientes que Olga llevaba el día de su asesinato. Atando cabos, entiende que fue él quien mató a su exesposa. Decidido a hacer justicia, llama a la comisaría para pedir una cita con el comandante y revelarle todo lo que ha averiguado hasta ahora. No obstante, no llegará a la famosa reunión.



Antes de que Falcón pueda mover ficha, Lino ya se ha enterado de que ha sido descubierto y hará lo necesario para que nadie más sepa de sus alcances. El hombre llama a Álvaro y le amenaza por teléfono. “Si no te reúnes conmigo en la dirección que te voy a dar en una hora, quien pagará las consecuencias será tu madre”, dice antes de colgar.

Dafne y Gael, el apoyo de Gemma

Por supuesto, Álvaro llega al encuentro de Lino y se da cuenta de que todo fue una trampa. El pérfido villano ataca a su hijastro y lo deja inconsciente. Después, lo ata de manos y pies para evitar que se escape. Cuando lo tiene completamente a su merced, se recrea en su maldad y le cuenta, punto por punto, cómo fue que asesinó a Olga.

Horas más tarde, Lino mete en el coche de Álvaro un cadáver, cuyo rostro no puede verse en un primer momento y, después, simula un accidente. El coche queda totalmente absorbido por las llamas y el cuerpo de la persona, calcinado. Mientras tanto, Dafne y Gael demuestran su apoyo a Gemma tras el nacimiento prematuro de su bebé. Los médicos han confirmado que es muy posible que el niño no sobreviva.

